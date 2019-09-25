Ekonominin seyrine yönelik göstergeler pozitife geçecek
Türkiye’nin son dönemde yaşanan ekonomik aktivitedeki zayıflama sonucu uzun süredir düşen bazı göstergeler, eylül ve ekim ayından itibaren toparlanmaya başlayacak.
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