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Ekonominin seyrine yönelik göstergeler pozitife geçecek

Türkiye’nin son dönemde yaşanan ekonomik aktivitedeki zayıflama sonucu uzun süredir düşen bazı göstergeler, eylül ve ekim ayından itibaren toparlanmaya başlayacak.

Ekonominin seyrine yönelik göstergeler pozitife geçecek
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