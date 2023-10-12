‘Ekonominin yumuşak gücü’ cari açığa ilaç oldu

Panelde hizmetler sektörünün, Türkiye’nin cari açıkla mücadelesinde önemli bir role sahip olduğuna dikkat çekilirken, bu sektörün 2022 yılında ülke ekonomisine yaklaşık 50 milyar dolarlık bir katkı sunduğunun altı çizildi.

“Türk dizileri, turizme katkı sağlıyor”

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) bünyesinde 5 bin üye bulunduğunu dile getiren HİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Turizm ve Seyahat ile İlgili Hizmetler Komitesi Başkanı Hediye Güral Gür, “Birlik içerisinde 600’ün üzerinde turizm sektöründen üye var.

2022 yılında hizmet ihracatı 90 milyar seviyelerine ulaştı. Bunun 41,2 milyar doları ise turizm sektöründen geldi. Sinerjisinden yararlandığımız en önemli sektörlerden bir tanesi de kültür, sanat. Ve bunların içinde de tabii ki dizi sektörü geliyor. Bu anlamda ben dizilerin turizme katkılarına çok inanıyorum” dedi.

Türkiye ikinci sırada

Ekonominin yumuşak gücü olan hizmet ihracatının önemli bir parçasının, kültürel değerlerin uluslararası izleyici kitlesine aktarılması olduğunu kaydeden HİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğlence ve Kültür Hizmetleri Komitesi Başkanı Fatih Aksoy ise“Dizi-film ve Türk animasyon sektörü, doğru projelerle birçok sektörü doğrudan ya da dolaylı olarak etkileme gücü çok yüksek bir sektör. Şu anda en büyük ikinci dizi ihracatçısı konumundayız. İlk sırada ise ABD geliyor” diye konuştu.

HİB Yönetim Kurulu Muhasip Üye ve Yolcu Taşımacılığı Hizmetleri Komitesi Başkanı Mehmet Erdoğan da “Hizmet ihracatçıları olarak turisti ilk karşılayan da son uğurlayan da biz oluyoruz. Hem yurt içi hem de yurt dışında yeni yatırımlar yapmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

2022'de 89 milyar $'la rekor kırıldı

HİB Genel Sekreteri Dr. Fatih Özer, hizmet ticaretinin, ‘Ekonominin Yumuşak Gücü’ kavramı açısından son derece önemli bir role sahip olduğuna dikkat çekerek, “Yumuşak güç, sizin kültürel değerlerinizdir. Hizmet ihracatı da yumuşak gücü bünyesinde barındıran bir husus. 2022 yılında, hizmet ihracatçılarımız cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 89 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Hizmet sektörlerimiz için 2023 yılının 120 milyar dolar ihracat ile tamamlanmasını hedefliyoruz” diye konuştu.