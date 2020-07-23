Ekonomisi yüzde 22 daralan Antalya özel ilgi bekliyor

23 Temmuz 2020

FİKRİ CİNOKUR-ANTALYA

Ekonomisi ağırlıklı olarak turizm sektörüne dayanan Antalya, pandemiden en çok etkilenen illerin başında geliyor . Turizm sektöründeki daralma nedeniyle pandemi sürecinde 113 bin istihdam kaybı yaşanan kentin sanayicileri, hükümetten özel ilgi bekliyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya’nın hükümet tarafından özel ele alınması gerektiğini, il ve sektör bazında teşvik sistemine geçilmesini istedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) nisan ayı verilerini değerlendiren Çetin, Antalya ekonomisinin yüzde 22 daralma riski ile karşı karşıya bulunduğunu vurguladı. Çetin, şunları kaydetti: “Olumlu ve olumsuz senaryolara göre pandeminin Antalya ekonomisine olası etkilerini tespit etmek için nisan ayında bir çalışma başlatmıştık. Maalesef son açıklanan veriler mayıs ayında dile getirdiğimiz olumsuz ekonomik senaryo yönünde gelişiyor. Hazırladığımız raporla pandeminin ekonomik olarak en fazla Antalya’yı etkileyeceğini açıklamıştık. Antalya ekonomisinin olumlu senaryoya göre yüzde 15, olumsuz senaryoya göre yüzde 22 daralma riskiyle karşı karşıya olduğunu ve il-sektör bazında seçici teşvik sistemine geçilmesi gerektiğini söylemiştik. Hazırlanan bilimsel çalışma, turizmde ve yiyecek-içecek hizmetleri sektöründe 1 TL gelir kaybının çarpan etkisi ile ekonomimizin genelinde 1,7 TL toplam kayba yol açacağını öngörmektedir.”

Antalya’da istihdam kaybı İstanbul’un 2,2 katı

Antalya’da 4-a sigortalı istihdam kaybının İstanbul’un 2,2 katı olduğunu ifade eden Çetin, “‘SGK verileri maalesef biraz geç açıklanabiliyor. Elimizdeki en güncel veri nisan ayına, yani normalde turizm sezonunun öncesi veya başlangıç dönemine ait. Açıklanan son veriye göre, Antalya’da SGK’ya kayıtlı 4-a sigortalı çalışan sayısı 2019 yılı Nisan ayına göre yüzde 19 azalarak 478 bin kişiye düşmüş. Antalya, 113 bin istihdam kaybıyla çalışan sayısının en fazla azaldığı il olmuştur. İstanbul gibi bir metropolde bile istihdam kaybı 51 bin düzeyindeyken Antalya’da 2 katından daha fazla azalış yaşanması durumun vahametini ortaya koymaktadır” diye konuştu.

İstihdam kaybında Antalya’nın yüzde 7 düşüşle ilk sırada olduğunu ve bu kaybın artarak devam ettiğini anlatan Davut Çetin, şunları söyledi: “Hükümetin istihdam desteklerine rağmen Türkiye genelinde SGK’lı 4-a sigortalı sayısında nisan ayında yıllık ve aylık düşüş yüzde 3’te kalmış, buna rağmen 378 bin SGK’lı çalışan işini kaybetmiş. İstihdam kaybı özellikle konaklama, yiyecek-içecek hizmetleri sektörü, konaklama sektörüne bağlı hizmet sektörleri ve inşaat sektörü kaynaklı. Konaklama sektörü istihdamı nisan ayı itibariyle bir önceki yıla göre yüzde 33 azalmış. Türkiye’nin toplam istihdam kaybının yüzde 30’u Antalya’da. Mevcut koşullar altında kısa çalışma ödeneği, kredi ödemelerinin ötelenmesi gibi desteklerin gelecek sezona kadar uzatılması, borç yapılandırmalarında kolaylık sağlanması gibi tedbirlerin il-sektör özelinde değerlendirilmesi, işletmelerin ve istihdamın korunması için hayati önem taşıyor. Bu nedenle turizmde ve istihdamda gelinen nokta da dikkate alınarak Antalya’nın durumunu Hükümetimiz tarafından özel ele alınmasını bekliyoruz.”