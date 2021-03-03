Ekonomist Alkin: Faizler yaz ortasına kadar inmez

Şubat ayı enflasyon verilerini değerlendiren Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, çekirdek enflasyon ve üretici fiyatlarının yükselmeye devam ettiğini söyledi. Çekirdek enflasyon, TÜFE artışının da üzerine çıktığına dikkat çeken Alkin, "Mevsimine bakılmaksızın sürekli satın alınan mal ve ürünlerin fiyatı artarken, bazı mevsimsel ürünlerin fiyatları aşağı indiği için TÜFE’yi aşağıda tutmuş” dedi.

Dünya Gazetesi yazarı Emre Alkin, enflasyonla mücadelede kalıcı başarı için, sonuçlar yerine nedenlerle uğraşmak gerektiğinin altını çizdi. Alkin, şöyle konuştu: “Nihai mal satanlara baskı yapmak ya da fahiş fiyat soruşturması açmak, sadece sonuçlarla uğraşmak enflasyonu düşürmez. Yani (patatesi piyasa fiyatının yarısına sat) ya da (şu malda fiyat hareketi başladı, maliyetinin altında sat) diye telkinde bulunmakla enflasyonun düşürüleceğine inanmıyorum. Tarım ürünleri dahil birçok ürünü ithal ettiğimiz için asıl mesele Türk Lirası’na güvenden geçiyor.”

"Faizlerin düşürülmesi için baskı yapılması yanlış olur"

Enflasyon yüksek kaldığı sürece faizlerin de yüksek kalmaya devam edeceğini vurgulayan Alkin şunları söyledi: “Açıklanan enflasyon oranı ve enflasyon patikası bize gösteriyor ki yaz ortalarına dek faizleri düşürmek mümkün gözükmüyor. Üstelik yurt dışında gıda ve emtia fiyatları yüksek seyretmeye başlarken daha da yüksek enflasyon oranlarıyla karşı karşıya kalma ihtimalimiz var. Hal böyleyken faizlerin düşürülmesi için baskı yapılmasının yanlış bir davranış olacaktır.”

"Para politikası gevşetilmesin"

Prof. Dr. Emre Alkin, “olmazsa olmaz” diye adlandırılan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki yükseliş trendinin devam ettiğine dikkat çekerken “Ve meselenin Merkez Bankası’ndan çok daha farklı kurumlar tarafından ele alınması gereği bir kez daha ortaya çıkıyor” dedi. Ekonomi yönetiminin talepten değil, maliyetten kaynaklanan bir enflasyonla karşı karşıya bulunduğun altını çizen Alkin şöyle devam etti: “Ortaya çıkan sorunu sadece faiz artışıyla çözmek pek mümkün gözükmüyor. Ancak daha önceki dönemlerde olduğu gibi para politikasını gevşetirsek, maliyet enflasyonu üzerine bir de talep enflasyonu yaşama ihtimalimiz var. Dolayısıyla Merkez Bankası’nın adımlarını sadece bugünkü değil, gelecekteki enflasyonu da durdurmaya yönelik adımlar olarak nitelendiriyorum.”