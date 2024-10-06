Ekonomist Çetinkaya: Enflasyon yüzde 2'nin altına düşmeden faiz indirimi konuşulamaz

OVP'nin fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadeleye odaklanmayı sürdüreceğine işaret eden Prof. Dr. Murat Çetinkaya, kredi derecelendirme kuruluşlarının da not artırımına devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin gri listeden çıkmasıyla yabancı yatırımcıların ülkeye dair tereddütlerinin ortadan kalktığını belirten akademisyen, gelecek dönemde yabancı sermayenin artacağını ve finansal piyasalarda rahatlama yaşanacağını vurguladı.

Enflasyonla mücadelede "kamu desteği" vurgusu

Merkez Bankası'nın faiz politikasına değinen Murat Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Özellikle yüksek faiz, reel sektörün likiditeye ulaşma imkanlarını daraltırken ekonominin arz tarafı önemli ölçüde sekteye uğramaktadır. Enflasyon rakamlarında kalıcı bir düşüş algısı ortaya çıkmasıyla faiz oranlarında geri çekilme ekonomide rahatlama sürecini ortaya çıkaracaktır. Makro veriler rasyonel politika tercihlerinin bir sonucu olarak önümüzdeki dönemde bir dengelenme sürecine girecektir. Mevcut durumda en önemli gündem maddemiz enflasyon. Özellikle enflasyonist eğilimlerinde ortaya çıkacak iyileşme makro istikrarın sağlanmasında önemli katkı sağlayacaktır."

Çetinkaya, enflasyonun arzu edilen hızda düşmediğine de işaret ederek, enflasyon beklentilerinde önemli farklılaşma olduğunu söyledi.

'Enflasyonun yüzde 2'nin altına düşerse faiz indirimi konuşulabilir'

Bu farklılaşmanın fiyatlama davranışlarını bozarak enflasyon ataletinin kırılmasında önemli bir engel olarak ortaya çıktığını dile getiren Çetinkaya, şu değerlendirmede bulundu:

"Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada henüz enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir değişim sergilenmediği ifade edildi. Mevcut durumda erken bir faiz indirimi, enflasyonla mücadeleyi kesin olarak tehlikeye atar. Önümdeki aylarda aylık bazda enflasyonun en az 2-3 ay yüzde 2'nin altında seyretmesi durumunda faiz indiriminin konuşulmaya başlanması daha sağlıklı olacaktır. Enflasyonla mücadelede başarısızlığın her zaman ikinci bir istikrar programı gerektireceği göz ardı edilmemelidir."

Enflasyonla mücadelede başarı için kamu desteğinin önemini vurgulayan Çetinkaya, kamu desteğinin sınırlı kaldığı enflasyonla mücadele politikasının, faizlerin uzun süre yüksek kalmasına ve ekonominin daha fazla tahribata uğramasına neden olacağını sözlerine ekledi.