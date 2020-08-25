Ekonomist Ceyla Pazarbaşıoğlu'na IMF'den üst düzey görev

25 Ağustos 2020

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Strateji, Politika ve Gözden Geçirme Bölümü’nün başına ekonomist Ceyla Pazarbaşıoğlu’nun getirildiğini açıkladı. Halen Dünya Bankası’nın Eşit Kalkınma, Finans ve Kurumlar Bölümü Başkan Yardımcısı olan Pazarbaşıoğlu IMF’deki yeni görevine 15 Eylül’de başlayacak.

IMF’den yapılan açıklamada Pazarbaşıoğlu’nun Dünya Bankası’nda 1 Ekim 2018’den bu yana yürüttüğü görevinde, düşük ve orta gelirli ülkelerin sürdürülebilir ve kapsayıcı şekilde büyümesi için kurumlar oluşturması konusuna odaklandığı belirtildi. Ceyla Pazarbaşıoğlu’nun geçmişte Dünya Bankası’nı Mali İstikrar Kurulu üyesi, G-7 ve G-20 finans vekili olarak temsil ettiğine dikkat çekildi.

Ceyla Pazarbaşıoğlu, 2018’de Dünya Bankası’na katılmadan önce 23 yıl boyunca IMF’de çalışmış, Para ve Sermaye Piyasaları Departmanı’nın başkan yardımcılığına kadar yükselmişti.

Pazarbaşıoğlu yeni görevinde IMF’nin, Uluslararası Para ve Finans Komitesi, Kalkınma Komitesi’ne liderlik yapacak ve kurumun G-20 dışında Birleşmiş Milletler, bölgesel kalkınma bankaları, G7 ile G24 gruplarıyla ilişkilerini yürütecek.

Georgetown Üniversitesi’nden ekonomi alanında doktorası bulunan Ceyla Pazarbaşıoğlu, Martin Mühleisen’ın yerine getirildi. Mühleisen, IMF Genel Müdürlüğü’nde özel danışman olarak atanmıştı.