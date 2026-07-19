Ekonomist Dr. Can Fuat Gürlesel hayatını kaybetti

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İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD), Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) ile Türkiye Seramik Federasyonu başta olmak üzere çok sayıda kuruluşa ekonomi danışmanlığı yapan Dr. Can Fuat Gürlesel 61 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun süredir kanser tedavisi gören Gürlesel’in vefatı, iş ve ekonomi dünyasında üzüntüyle karşılandı.

Dr. Can Fuat Gürlesel’in cenazesi, 20 Temmuz Pazartesi günü öğle namazının ardından Ataköy 5. Kısım Camii’nden kaldırılacak. Gürlesel, Avcılar Mezarlığı’nda toprağa verilecek.