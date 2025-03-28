Ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti (Evren Devrim Zelyut kimdir?) 

Bir süredir kanser tedavisi gören 43 yaşındaki ekonomist Evren Devrim Zelyut yaşamını yitirdi.

Kariyeri boyunca çeşitli banka ve aracı kurumlarda analist ve yönetici olarak görev yapan Zelyut, 2020 yılından bu yana “Avrasya Yatırım” adıyla YouTube üzerinden piyasa değerlendirmeleri yapıyordu. Zelyut, yayınladığı içeriklerle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmış ve özellikle bireysel yatırımcılar nezdinde ilgiyle takip edilen bir isim haline gelmişti.

Zelyut’un cenazesi, bugün Ataköy Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İstanbul’da toprağa verilecek.

"Yeniden güzel şeyler paylaşacağız"

Evren Devrim Zelyut, son olarak sosyal medya hesabından şu mesajı paylaşmıştı:

“Değerli arkadaşlarım! Çoktandır sizlere yazamadım ama sizleri unutmak mümkün mü? Tedavi görüyorum ve olumlu gelişmeler yaşıyorum. Sizlerin de hayırlı duygularınızla ayağa kalkacağım. Yeniden güzel şeyler paylaşacağız. Hepiniz kalbimdesiniz. Şimdilik hoşça kalın…”

Evren Devrim Zelyut kimdir?

Ekonomist ve piyasa yorumcusu Evren Devrim Zelyut, 22 Aralık 1982 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Gazeteci ve yazar Rıza Zelyut’un oğlu olan Zelyut, ilk ve ortaöğrenimini İstanbul’da tamamladı. 2004 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu.

Kariyerine finans sektöründe başlayan Zelyut, Kent Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Prim Menkul Değerler A.Ş. gibi kurumlarda yatırım uzmanı olarak görev yaptı. 2010 yılında Arıkanlı Holding’e transfer olarak burada yönetim danışmanı olarak çalıştı.

2013 yılında kendi danışmanlık şirketi olan Avrasya Yatırım’ı kuran Zelyut, 2020 yılından itibaren YouTube platformu üzerinden ekonomi ve finans piyasalarına ilişkin yorumlarını kamuoyuyla paylaşmaya başladı. Kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Zelyut, özellikle bireysel yatırımcılar tarafından ilgiyle takip edilen bir isimdi. .