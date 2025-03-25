Ekonomist Hakan Kara'dan TCMB rezervleriyle ilgili kritik değerlendirme: Tarihin en sert aylık düşüşü

Ekonomist Hakan Kara, sosyal paylaşım sitesi X'te yaptığı açıklamada, Merkez Bankası rezervlerinin tarihin en büyük aylık düşüşünü kaydettiğini belirtti. Kara'nın X'te paylaştığı verilere göre, bu düşüş, öncekilerin çok önünde görünüyor.

Kara'nın açıkladığı verilere göre, Merkez Bankası'nın net rezervindeki 23 milyar dolarlık azalma, tarihteki en sert düşüş olarak kayda geçti. Bir önceki büyük düşüş, 2019 Mart ayında 18,5 milyar dolar olarak yaşanmıştı. 2021 Aralık'ta ise Kur Korumalı Mevduat (KKM) öncesinde 18 milyar dolarlık bir azalma olmuştu.

Kara'nın açıklaması şöyle: