Ekonomist Hakan Kara'dan TCMB rezervleriyle ilgili kritik değerlendirme: Tarihin en sert aylık düşüşü
Ekonomist Hakan Kara, Mart ayında Merkez Bankası'nın net rezervinde yaşanan 23 milyar dolarlık düşüşün, tarihin en sert aylık düşüşü olduğunu açıkladı.
Ekonomist Hakan Kara, sosyal paylaşım sitesi X'te yaptığı açıklamada, Merkez Bankası rezervlerinin tarihin en büyük aylık düşüşünü kaydettiğini belirtti. Kara'nın X'te paylaştığı verilere göre, bu düşüş, öncekilerin çok önünde görünüyor.
Kara'nın açıkladığı verilere göre, Merkez Bankası'nın net rezervindeki 23 milyar dolarlık azalma, tarihteki en sert düşüş olarak kayda geçti. Bir önceki büyük düşüş, 2019 Mart ayında 18,5 milyar dolar olarak yaşanmıştı. 2021 Aralık'ta ise Kur Korumalı Mevduat (KKM) öncesinde 18 milyar dolarlık bir azalma olmuştu.
Kara'nın açıklaması şöyle:
Bu ay Merkez Bankasının net rezervinde 23 milyar$ ile tarihin en sert aylık düşüşü yaşandı (dün itibarıyla).— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) March 25, 2025
Sonraki en sert aylık düşüşler :
2019 Mart (Belediye seçimleri öncesi) 18,5 milyar$
2021 Aralık (KKM öncesi) 18 milyar$
2024 Mart (Belediye seçimleri öncesi) 16 milyar$ pic.twitter.com/5S1R5M37xs