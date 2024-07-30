Ekonomist Hanke'den yıl sonu enflasyon açıklaması: Wells Fargo'nun tahminini çizip attı

ABD merkezli finansal hizmetler kurumu Wells Fargo yıl sonu için dolar kuru beklentisini 32,5, enflasyon beklentisini ise yüzde 55-60 seviyesi olarak açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 38-42 bandında bulunuyor. Diğer finans kuruluşları ve bankaların da yıl sonu enflasyon beklentisi Merkez Bankası’yla benzer doğrultuda seyrediyor.

Ancak Wells Fargo Döviz Stratejisti Brendan McKenna, yıl sonu için telaffuz ettiği yüzde 55-60 seviyeleriyle diğer yabancı kurumların enflasyon beklentilerinin ötesine geçti.

John Hopkins Üniversitesi’nden Uygulamalı Ekonomi Profesörü Steve Hanke, Wells Fargo'nun yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisine ilişkin konuştu.

CNBC-e’nin sorularını yanıtlayan Hanke, "Wells Fargo’nun 32,5 TL’lik tahmininin biraz güçlü tarafta olduğunu düşünüyorum. TL’nin yılı güçlü bir şekilde kapatacağına inanmakla birlikte değerlenmenin Wells Fargo’nun ima ettiği 32,5 TL seviyesine kadar güçleneceğini düşünmüyorum” dedi.

Enflasyon beklentisi arasında uçurum var

ABD merkezli Wells Fargo’nun Türkiye için beklediği ve 2024 yıl sonu için yüzde 55 - yüzde 60 civarında konumlanan enflasyon tahmini hakkında ise Hanke, “Enflasyona gelince, yüksek frekanslı veriler ile şu anda Türkiye'nin enflasyonunu yıllık yüzde 25,6 olarak ölçüyorum ki bu oran resmi oran olan yüzde yıllık 71,6’dan çok daha düşük” dedi.

Hande, gerekçesini ise şöyle açıkladı: “Benim ölçümüm ile resmi ölçüm arasındaki büyük fark aslında önemli çünkü resmi enflasyon oranı benim yüksek frekanslı ölçümümü takip etme eğiliminde. Ben yıl sonu için Türkiye’de enflasyonun Wells Fargo’nun yüzde 55’lik tahmininin altında kalacağını tahmin ediyorum.”