Ekonomistler açıkladı! İsviçre Merkez Bankası 2026’ya kadar faizi sabit tutacak

Reuters'ın 17-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, İsviçre Merkez Bankası'nın (SNB) 25 Eylül'de politika faizini yüzde 0,00 seviyesinde bırakmasını bekliyor. Tahminlere göre banka, 2026 yılı boyunca da faiz oranında değişikliğe gitmeyecek.

Enflasyonun hedef aralığında seyretmesi ve İsviçre frangındaki istikrar, SNB'nin politika değişikliğine gitmemesi için gerekçe olarak gösteriliyor. Ankete katılan 41 ekonomistten yalnızca biri farklı görüş bildirirken, diğerleri Aralık 2023'ten bu yana ilk kez faizlerde duraklama yaşanacağını öngördü. Ağustosta enflasyon yüzde 0,2 olurken, bu oranın 2024'te ortalama yüzde 0,2, 2026'da ise yüzde 0,6 olması bekleniyor. Bu seviyeler, bankanın yüzde 0-2 hedef aralığında yer alıyor.

Yurt içi enflasyon düşük seviyelerde istikrar kazandı

Pictet Asset Management ekonomisti Nikolay Markov, "Yurt içi enflasyon düşük seviyelerde istikrar kazanırken, ekonomik faaliyetler dirençli seyrini sürdürüyor. Bu durum, SNB'ye faizleri sabit tutma imkanı veriyor" değerlendirmesinde bulundu.

SNB Başkanı Martin Schlegel ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, negatif faiz oranlarının "istenmeyen yan etkileri" olduğuna dikkat çekerek, ABD'nin gümrük vergileri ve küresel para politikası değişiklikleri gibi dış baskılara rağmen sıfırın altındaki faiz politikasına dönüşün olası olmadığını ifade etti.