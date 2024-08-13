Ekonomistler ağustosta faiz indirimi öngörmedi, eylül sonrasına işaret etti

Foreks Haber, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 20 Ağustos Salı günü saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararına ilişkin anketini yayınladı. Ankete katılan 25 ekonomistin tamamı faizin sabit bırakılacağı beklentisini dile getirdi.

Buna göre ankette, 2024 yıl sonuna ilişkin görüş veren 18 ekonomistin medyan faiz tahmini yüzde 46,25 oldu. Yıl sonu faiz tahminlerinde maksimum beklenti yüzde 50,00, minimum beklenti ise yüzde 45,00 seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz ayki ankette yıl sonu beklentisi yüzde 45,00, tahmin aralığı ise yüzde 52,50 ve yüzde 40,00 bandında oluşmuştu.

2024 yılında faiz indirimi gelecek mi?

Ekonomistler 2024 yılında faiz indirimi bekliyor. "2024 yılında faiz indirimi bekliyor musunuz?" sorusuna yanıt veren 22 ekonomistin 17'si "evet", 5'i ise "hayır" yanıtını verdi. "2024 yılında faiz artırımı bekliyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan 18 ekonomistin tamamı ise "hayır" cevabını verdi.

Merkez Bankası ne zaman faizi indirmeye başlar?

Ekonomistler ilk faiz kararının Kasım ayında ve 250 baz puan indirim yönünde olacağını tahmin ediyor. 19 ekonomistin 14'ü ilk değişikliğin 250 baz puan indirim yönünde olacağı görüşünü iletti. İlk faiz kararı değişikliğinin zamanına ilişkin olarak ankete katılan 19 ekonomistin 8'i Kasım 2024, 5'i Aralık 2024, 2'si Ekim 2024, 2'si Ocak 2025, 1'i Eylül 2024 ve 1'i ise Şubat 2025 ilk çeyreğinde olacağını öngördü.

12 ay sonrası için de tahmin ileten 7 ekonomistin medyan tahmini yüzde 35,00, maksimum beklentisi yüzde 35,00, minimum beklentisi ise yüzde 30,00 oldu.

Yıl sonu enflasyon beklentileri

17 analistin yıl sonu tüketici fiyatları endeksi beklentisi ise yüzde 43,00 olarak gerçekleşti. TÜFE'ye ilişkin maksimum beklenti yüzde 45,00 olurken, minimum beklenti ise yüzde 41,00 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisi 43,60 seviyesinde oluşmuştu. Yıl sonuna ilişkin tahmin aralığı ise yüzde 52,50 ile yüzde 42,00 bandındaydı.

Spinn Danışmanlık Ekonomisti Özlem Derici Şengül, TCMB’nin Ağustos PPK toplantısında faizi ya da koridoru değiştirmesini beklemediğini kaydetti.

Derici Şengül Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin beklentilerine ilişkin açıklamasında, "TCMB uzun zamandır iletişimini yaptığı patikada devam ediyor ve bu çerçevede yaz aylarını 'izle, gör, ona göre hareket et' şeklinde değerlendirecek gibi görünüyor." diye konuştu.

Talep izlenecek

Enflasyon Raporu’nda çıktı açığı ile ilgili tahminlerin yeniden yukarı yönlü revize edilmesini ve negatife geçmesi için gösterilen tarihin tekrar ileri çekilmesini, TCMB’den bir ilave sıkılaştırma adımına ihtiyaç olabileceği düşüncesini uyandıran gelişmeler olarak değerlendiren Ekonomist Derici Şengül, "Ancak Enflasyon Raporu’nda orta noktaya değil bant aralığına odaklanılması gerektiği vurgusu, yavaşlamaya başlayan talebin nereye kadar azalacağını görmeden TCMB’nin ek bir hamle yapmayacağını gösteriyor." diyerek görüşlerini aktardı.

'Eylülde ek sıkılaştırma beklemiyorum'

Özlem Derici Şengül, özellikle iş dünyasından gelen nakit sıkışıklığı, finansman maliyetlerinin yüksekliği ve finansmana erişim sıkıntılarının TCMB’nin bugüne kadarki gerçekleştirilen sıkılaştırma önlemlerini genişletme konusunda çekimser davranmasına neden olacağı tahmininde bulunarak, "Bu yüzden TCMB’den bu toplantıda ve Eylül’de ilave bir önlem alarak daha fazla sıkılaştırmaya gitmesini ya da herhangi bir sözlü yönlendirme değişikliğine gitmesini beklemiyorum." dedi.