Ekonomistler enflasyon verilerini yorumladı: Hedefi tutturmak neredeyse imkansız

TÜİK merakla beklenen yılın ilk enflasyon oranını açıkladı. Buna göre ocak ayında TÜFE yüzde 5,03 artarken, yıllık bazda yüzde 42,12 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi ÜFE ise ocakta yüzde 3,06, yıllık bazda yüzde 27,20 artış kaydetti. Son verileri değerlendiren ekonomistler ise Merkez Bankası'nın yıllık enflasyın hedefine odaklandı, çarpıcı öngörülerde bulundu.

'Yıllık enflasyon hedefini tutturmak imkansız'

Yıllık enflasyon hedefine işaret eden akademisyen ve İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, "Ocak aylık enflasyonunun yüzde 5,03 olması, şubatta yüzde 3,8 civarında bir enflasyon gelebileceğini gösteriyor. Bu durumda, yıllık yüzde 21 resmi tahminin tutması için, enflasyonun kalan 10 ayda aylık ortalama yüzde 1 olması gerekiyor. Neredeyse imkansız" dedi.

'11 ayda ortalama aylık enflasyon yüzde 1,3 olmalı'

X hesabından açıklama yapan Ekonomist Doç. Dr. Orhan Karaca da yıllık enflasyona işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"TÜİK'e göre ocak ayı enflasyonu yüzde 5.03 çıkmış. Düşüktür, yüksektir ayrı mevzu ama bu TCMB'nin yüzde 21'lik yıl sonu tahmininin yaklaşık dörtte birinin daha ilk aydan gerçekleşmesi demektir. Kalan 11 ayda ortalama aylık enflasyon yüzde 1,3 olmalı ki bu tahmin tutsun."

Finans analisti İris Cibre de Kara ve Karaca ile benzer açıklamalarda bulunarak şunları kaydetti:

"Merkez Bankasının 2025 hedefi olan yüzde 21'e ulaşmak için aylık ortalama enflasyonun yüzde 1,61 gelmesi gerekiyor. Global konjonktürü de hesaba kattığımızda bu pek mümkün görünmüyor."