Ekonomistler enflasyonu değerlendirdi: 2025 beklentileri dikkat çekti

TÜİK merakla beklenen yıl sonu enflasyonunu açıkladı. Pek çok kalemdeki artışı etkileyecek verilere göre, enflasyon aralık ayında yüzde 1,03, yıllık bazda ise yüzde 44,38 oldu. TÜFE'deki değişim ise on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58,51 olarak gerçekleşti.

Son anketler ve ekonomistlerin tahminleri ise 2024 sonunda enflasyonun yüzde 45,21 olacağı yönündeydi. Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 41,5, Merkez Bankası yıl sonu tahmini ise yüzde 44 olmuştu. Ancak enflasyon OVP hedefinin üstünde, tahminlerin ise altında geldi.

Ünlü ekonomistler ve iktisatçılar da enflasyondaki son verileri değerlendirdi.

'Hedef tutsun diye epey uğraş verilmiş'

Prof. Dr. Emre Alkin, TÜİK'in açıkladığı verilere ilişkin, "12 ay içerisinde dört kere revize edilen enflasyon hedefi tutsun diye epey uğraş verilmiş gözüküyor. Sonra da 'vatandaş hedeflerimize inanmıyor' diye kızıyorlar" yorumunu yaptı.

"İzahı olmayanın mizahı olur" diyen Emre Alkin, "Bence bundan sonra Merkez Bankası’nın hedefleri arasında 'üçüncü revizyonda tutturma' olsun. Bence iddialı bir hedef olur, yakışır da. Hemen modelleme yapmaya başlasınlar" dedi.

'2025 sonunda enflasyon yüzde 25'e gerileyebilir'

Ekonomi Yazarı Uğur Gürses ise çekirdek enflasyonun son 3 aylık ortalamasının uzun bir zaman sonra yüzde 2'nin altına geldiğine dikkat çekerek, "Bu seyir korunursa 2025 sonunda enflasyon yüzde 20-25'li seviyelere gerileyebilir" dedi.

Çekirdek enflasyonun son 3 aylık ortalaması uzun bir zaman sonra yüzde 2'nin altına geldi. Bu seyir korunursa 2025 sonunda enflasyon yüzde 20-25'li seviyelere gerileyebilir... pic.twitter.com/amt8ZoltmV — Uğur Gürses 🌞 (@ugurses) January 3, 2025

Hakan Kara'dan umut veren açıklamalar

Prof. Dr. Hakan Kara'dan da son verilere ilişkin önemli değerlendirmeler geldi. Ünlü iktisatçı ve akademisyen, "TÜİK’in enflasyon ölçümü son dönemde belirgin şekilde normalleşse de İTO endeksine göre halen düşük kalıyor" ifadelerini kullandı.

2024 enflasyonunun yüksek olasılıkla yüzde 44 geleceğini öngören Kara, 2025 tahmininin de yüzde 28,4 olduğunu hatırlattı. Kara, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaları şöyle sürdürdü:

"2024 yılında sadece enflasyon değil not artırımları konusunda da tahminlerimiz nokta atış tutmuş.

TCMB tekrar kâra geçebilir

Merkez Bankası geçen yıl 615 milyar TL faaliyet zararı yazdı. Öte yandan net döviz pozisyonu pozitife geçtiği için kur artışından 324 milyar değerleme kârı oluştu. Net zarar 291 milyar TL. Geçmiş dönemin bilanço tahribatı büyük ölçüde giderildi, seneye TCMB tekrar kâra geçebilir.

2025 sonunda enflasyonun 30’un altına inme olasılığı yüksek

En beğendiğim çekirdek enflasyon göstergesi B endeksine göre mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyon %2,2. Yıllığa çevirince %30’a denk geliyor. Medyan fiyatlara göre ise yıllık enflasyon eğilimi %28.

2025 sonunda enflasyonun 30’un altına inme olasılığı yüksek görünüyor."

'Başarı olarak görenler var'

Ekonomist Dr. Orhan Karaca ise "TCMB'nin yüzde 36 enflasyon tahminiyle girdiğimiz yılı yüzde 44 enflasyonla kapattık. Ama Türkiye'de enflasyon o kadar yüksek ki bu kadar sapmayı bile başarı olarak görenler var" dedi.

Ünlü Ekonomist İris Cibre ise enflasyon verilerinin beklentilerin altında geldiğine işaret ederek, çekirdek endekslerin Merkez'in patikasına girdiğini söyledi. Kira artışının yüzde 2,89'la hız kestiğini, gıda fiyatlarının da sert gerilediğini belirtti.