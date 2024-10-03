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Ekonomistler eylül enflasyonunu yorumladı: Hâlâ yüksekse tek açıklaması...

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon aylık bazda yüzde 2,97 olurken, yıllık bazda ise yüzde 50'nin altına geriledi. Enflasyonu değerlendiren ekonomistler, hâlâ düşüşün istenilen seviyede olmadığına dikkat çekti. Sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan ekonomistler, tek tek yüksek enflasyonun sebebini sıraladılar.

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Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ekonomistler önümüzdeki tabloyu değerlendirdi. Enflasyon eylülde 2,97 olurken, yıllık bazda ise yüzde 49,38 oldu.

Enflasyon iki yıl sonra yüzde 50'nin altına inerken, ekonomistlerin faiz indirimine yönelik açıklamaları dikkat çekti.

Prof. Dr. Emre Alkin: Ne güneşler batıyor!

Ekonomist, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Emre Alkin, enflasyonda kritik bir seviyeye gelindiğine işaret ederek, “Tam da % 50‘nin altında çıksın diye enflasyon ne güneşler batıyor. Hayırlısı.” yorumunda bulundu.

Hakan Kara: Enflasyon hâlâ yüksekse tek açıklaması...

Ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Ali Hakan Kara ise yüzde 100'e ulaşan birikimli enflasyona dikkat çekerek, beklentilerin henüz düzelmediğini söyledi.

“Dünyada hammadde fiyatları ve dolar endeksinin düştüğü, içerde talebin zayıfladığı, üstüne kurun ve ücretlerin baskılandığı bir dönemde enflasyon hâlâ yüksekse, bunun tek açıklaması beklentilerin henüz düzelmemiş olmasıdır.”

Burak Saltoğlu: Salt para politikasına yüklenen enflasyonu indirmek zor

Ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Burak Saltoğlu da bu kadar oynak bir enflasyon verisine sahipken, 4 ay önce faiz indirim talebinin gelmesinin çok olumsuz olduğunu belirtti. Bu tür taleplerin enflasyon beklentisini olumsuz etkilediği söyleyen Saltoğlu, salt para politikasına yüklenmiş bir enflasyonu indirmenin zor olduğunu belirtti.

Ali Çuhadar: Faiz-kur-maliye politikası tutarsızdı

İktisatçı Dr. Ali Çuhadar ise enflasyonun çok yüksek olduğunu, bu yüksekliğin sebebinin de bizzat Merkez Bankası olduğunu söyledi. "Faiz-kur-maliye politikası tutarsızdı." diyen Çuhadar, Merkez'in kuvvetli bir şekilde enflasyonun inmesine odaklanması gerektiğini söyledi. Çuhadar, enflasyonun 2025'te te yüzde 20'nin altına inmesinin zor olduğunu ifade ederek asıl sorunun yüksek faiz değil, kur olduğuna dikkat çekti. 

Serap Durusoy: Mali disiplin önemli

Prof. Dr. Serap Durusoy da mali disipline dikkat çekerken, enflasyondaki düşüşün geçici olduğunu söyledi.

Orhan Karaca: Faiz indirimi zor görünüyor

Doç. Dr. Orhan Karaca ise %3'lük ortalamada hâlâ bir kırılma olmadığını belirterek, faiz indiriminin mümkün görünmediğini söyledi.

 