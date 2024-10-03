Ekonomistler eylül enflasyonunu yorumladı: Hâlâ yüksekse tek açıklaması...

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ekonomistler önümüzdeki tabloyu değerlendirdi. Enflasyon eylülde 2,97 olurken, yıllık bazda ise yüzde 49,38 oldu.

Enflasyon iki yıl sonra yüzde 50'nin altına inerken, ekonomistlerin faiz indirimine yönelik açıklamaları dikkat çekti.

Prof. Dr. Emre Alkin: Ne güneşler batıyor!

Ekonomist, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Emre Alkin, enflasyonda kritik bir seviyeye gelindiğine işaret ederek, “Tam da % 50‘nin altında çıksın diye enflasyon ne güneşler batıyor. Hayırlısı.” yorumunda bulundu.

Tam da % 50 ‘nin altında çıksın diye enflasyon ne güneşler batıyor.. Hayırlısı. — emre alkin (@emrealkin1969) October 3, 2024

Hakan Kara: Enflasyon hâlâ yüksekse tek açıklaması...

Ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Ali Hakan Kara ise yüzde 100'e ulaşan birikimli enflasyona dikkat çekerek, beklentilerin henüz düzelmediğini söyledi.

“Dünyada hammadde fiyatları ve dolar endeksinin düştüğü, içerde talebin zayıfladığı, üstüne kurun ve ücretlerin baskılandığı bir dönemde enflasyon hâlâ yüksekse, bunun tek açıklaması beklentilerin henüz düzelmemiş olmasıdır.”

Dünyada hammadde fiyatları ve dolar endeksinin düştüğü, içerde talebin zayıfladığı, üstüne kurun ve ücretlerin baskılandığı bir dönemde enflasyon hala yüksekse, bunun tek açıklaması beklentilerin henüz düzelmemiş olmasıdır. pic.twitter.com/KvuZ0hCemv — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) October 3, 2024

Burak Saltoğlu: Salt para politikasına yüklenen enflasyonu indirmek zor

Ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Burak Saltoğlu da bu kadar oynak bir enflasyon verisine sahipken, 4 ay önce faiz indirim talebinin gelmesinin çok olumsuz olduğunu belirtti. Bu tür taleplerin enflasyon beklentisini olumsuz etkilediği söyleyen Saltoğlu, salt para politikasına yüklenmiş bir enflasyonu indirmenin zor olduğunu belirtti.

bu kadar oynak bir enflasyon verisine sahip olmamiza rağmen, 4 ay öncesinden faiz indirimi taleplerinin gelmesi çok olumsuz oldu. Bu tür call ların enflasyon beklentisini olumsuz etkilediği görüşündeyim. konut fiyatlarındaki hareketliliğe de katkıda bulunduğu düşüncesindeyim. öte… — burak saltoglu (@buraksaltoglu) October 3, 2024

Ali Çuhadar: Faiz-kur-maliye politikası tutarsızdı

İktisatçı Dr. Ali Çuhadar ise enflasyonun çok yüksek olduğunu, bu yüksekliğin sebebinin de bizzat Merkez Bankası olduğunu söyledi. "Faiz-kur-maliye politikası tutarsızdı." diyen Çuhadar, Merkez'in kuvvetli bir şekilde enflasyonun inmesine odaklanması gerektiğini söyledi. Çuhadar, enflasyonun 2025'te te yüzde 20'nin altına inmesinin zor olduğunu ifade ederek asıl sorunun yüksek faiz değil, kur olduğuna dikkat çekti.

Otoriteler,

📍Mevcut yaklaşımlarıyla, enflasyonun 2025'te %20'nin altına düşeceğine kimseyi ikna edemez!



📍Çünkü, daha 2-3 hafta - 2 ay önce açıkladıklarını tutturamıyorlar!



📍1-2 yıl sonraki hedeflerine kim? neden? inansın.



📍Çünkü, mesele YÜKSEK FAİZ değildi; KUR'du. — Ali Çufadar (@ali_cufadar) October 3, 2024

Serap Durusoy: Mali disiplin önemli

Prof. Dr. Serap Durusoy da mali disipline dikkat çekerken, enflasyondaki düşüşün geçici olduğunu söyledi.

Eylul ayina iliskin enflasyon verisi enflasyondaki düşüşün gecici olduğunu, beklenti yonetiminin yetersizliğini, yapisal reformlarin ve mali disiplinin onemini bir kez daha ortaya koydu. — Prof.Dr.Serap Durusoy (@serapdurusoy) October 3, 2024

Orhan Karaca: Faiz indirimi zor görünüyor

Doç. Dr. Orhan Karaca ise %3'lük ortalamada hâlâ bir kırılma olmadığını belirterek, faiz indiriminin mümkün görünmediğini söyledi.