Ekonomistler faiz tahminlerini açıkladı! Gözler TCMB'de

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

TCMB'nin 23 Temmuz Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik AA Finans'ın, düzenlediği beklenti anketi sonuçlandı.

16 ekonomistin katıldığı ankette ekonomistlerin hepsi politika faizinin sabit bırakılacağını öngördü. Ekonomistlerin temmuz ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı. Haziran ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37’de sabit tutulmuştu.