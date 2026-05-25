Ekonomistler ilk çeyrek büyüme tahminini açıkladı! Türkiye ekonomisinde dikkat çeken beklenti

Türkiye ekonomisinin 2026 yılına nasıl başladığına ilişkin kritik veriler için geri sayım sürerken, piyasaların merakla beklediği büyüme beklentileri netleşti.

AA Finans tarafından gerçekleştirilen beklenti anketine katılan ekonomistler, yılın ilk çeyreğinde ekonomik büyümenin yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin etti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla verileri öncesinde oluşan beklentiler, ekonomide kontrollü büyüme sürecinin devam ettiğine işaret etti.

İlk çeyrek için büyüme beklentisi yüzde 2,7

13 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, Türkiye ekonomisinin 2026’nın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,7 büyüyeceği öngörüldü.

Ekonomistlerin tahminleri yüzde 1,95 ile yüzde 3,40 arasında değişirken, medyan beklenti yüzde 2,7 olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar, iç talepteki dengelenme süreci, sıkı para politikası ve küresel ekonomik koşulların büyüme hızında belirleyici olduğunu ifade ediyor.

Yıl sonu beklentisi yüzde 3,3 seviyesinde

Ankette ekonomistlerin 2026 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentileri de yer aldı. Buna göre yıl sonu büyüme tahminlerinin medyanı yüzde 3,3 oldu.

Tahmin aralığında en düşük beklenti yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşirken, en yüksek tahmin yüzde 4 olarak kaydedildi.

Ekonomistler, özellikle enflasyonla mücadele süreci ve finansal koşulların yılın geri kalanındaki ekonomik performansı şekillendireceğini belirtiyor.

2027 için daha güçlü büyüme öngörüsü

Anket sonuçlarında dikkat çeken başlıklardan biri de 2027 yılına ilişkin beklentiler oldu. Ekonomistlerin 2027 sonuna yönelik büyüme tahminlerinin medyanı yüzde 4,5 seviyesinde oluştu.

Uzmanlara göre orta vadede enflasyondaki düşüşün hız kazanması ve finansal istikrarın güçlenmesi halinde ekonomik aktivitede yeniden ivmelenme görülebilir.

Geçen yılın büyüme performansı dikkat çekmişti

Türkiye ekonomisi 2025 yılının son çeyreğinde yüzde 3,4 büyüme kaydetmiş, yılın tamamında ise yüzde 3,6’lık büyüme performansı göstermişti.

Piyasalar şimdi gözünü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak resmi büyüme verilerine çevirmiş durumda. Açıklanacak verilerin piyasaların yılın geri kalanına ilişkin beklentileri üzerinde etkili olması bekleniyor.