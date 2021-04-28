Ekonomistler: Merkez Bankası ‘bekle-gör’ mesajı verecek

Ferhat POLAT

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ikinci enflasyon raporuna dair yarın bir sunum yapacak ve ardından gazeteci ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.

Yılın ilk enflasyon raporunda yüzde 9,4 seviyesinde bırakılan 2021 yılı TÜFE beklentisinin bu kez yukarı yönlü güncelleneceği tahmin ediliyor. Beklentiler yüzde 11,5 seviyesinde şekilleniyor.

TÜİK’in mart için yüzde 16,2 olarak açıkladığı yıllık enflasyonun nisan ayında yüzde 17 civarında artışla yeni bir ‘tepe’ yapması bekleniyor. Mayıs içinse yüzde 18-19 seviyeleri telaffuz ediliyor. TCMB’nin nisan ayı Beklenti Anketi’nde yılsonu için TÜFE öngörüsü yüzde 13,12’ye yükselirken, piyasada genel görüş Türkiye’nin 2021 yılını yüzde 14 civarında bir enflasyonla geride bırakacağı yönünde.

Şekerbank Baş Ekonomisti Dr. Gülay Elif Yıldırım, Merkez Bankası'nın yüzde 9,4 olan 2021 yılı TÜFE tahminini yüzde 11,5 olarak güncellemesini beklediğini söyledi. TL'deki değer kaybı, gıda ve emtia fiyatlarındaki yukarı yönlü risklere işaret eden Yıldırım, 20 ayın zirvesinde olan yıllık enflasyonda yükseliş eğiliminin devam edeceğini ve nisan-mayıs enflasyonunda yüzde 19'un üzerinin görülebileceğini kaydetti. Yıldırım, “Baz etkisini de göz önüne alırsak, enflasyonda aşağı yönlü seyri ancak son çeyrek itibariyle net olarak görme şansımız olacak" dedi.

Merkez Bankası'nın yılsonu enflasyon beklentisini yüzde 11,5 seviyelerine yükseltmesinin sürpriz olmayacağı görüşüne katılan Sparta & Co. Kurucu Ortağı Taner Özarslan, yılsonu beklentisinden ziyade cari enflasyonun daha fazla önem arz ettiğinin altını çizdi. Ramazan ayı ve kısıtlamaların gıda fiyatları üzerindeki etkisi ile döviz kurundaki hareketin önemine vurgu yapan Özarslan, "Tüketici enflasyonunda önümüzdeki aylarda yüzde 18 seviyelerini görebiliriz” açıklamasını yaptı.

Soru-cevap bölümü ‘sıcak’ geçecek

Salgın tedbirleri kapsamında enflasyon raporu toplantısı yarın sanal ortamda gerçekleşecek. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, gazeteci ve ekonomistlerin yer alacağı geniş bir katılımcı grubuyla ilk kez canlı yayında bir araya gelecek. TCMB Başkanına para politikası duruşu, rezerv konusu ve kripto para piyasasına ilişkin düzenlemeler başta olmak üzere birçok soru yöneltilecek. Ancak en fazla sorunun ‘faiz adımı’ konusunda gelmesi muhtemel.

Son PPK toplantısında verilen mesaj; artık faiz artırımının son bulduğu ve faiz indiriminin 'ilk fırsat'ta geleceği şeklinde algılandı. TCMB Başkanı Kavcıoğlu önceki demeçlerinde ise “Nisan veya sonrasındaki aylarda hemen faiz indirilecek şeklinde önyargılı bir yaklaşımı doğru bulmadığını” dile getirmişti.

TCMB'nin ‘faizin enflasyonun üzerinde kalacağı’ bir politika belirlemiş durumda olduğunu hatırlatan ekonomist Gülay Elif Yıldırım, gerek pandemi koşulları, gerek mevcut ekonomik konjonktür nedeniyle zorlu bir süreç yaşandığına işaret ederek, Merkez Bankası'nın bu yıl faiz indirimine gitmesinin çok kolay olmayacağı görüşünü aktardı.

Ekonomist Taner Özarslan’a göre de TCMB bir süre izlemede kalacak. Özarslan, “Politika faizi ve enflasyon arasında 1,5-2 puanlık fark korunmak istenebilir. Merkez Bankası’nın faiz politikasını, enflasyonun hangi vadede bir patikaya oturacağı şekillendirecek. TCMB elindeki veri seti ile enflasyonda düşüşün başlayacağını öngördüğünde önden yüklemeli bir faiz indirim hamlesi yapabilir. Ancak mevcut verilerle faiz indirimi en erken eylül-ekim gibi duruyor” değerlendirmesini yaptı. Özarslan, önünüzdeki dönemde dolar/TL kurunun 8,50 psikolojik seviyesini kırması durumunda ise bu senaryonun ve beklentilerin farklılaşabileceğini ifade etti.