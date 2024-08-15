Ekonomistler Merkez Bankası'nın ağustosta faizi sabit bırakmasını öngördü
Merkez Bankası mart ayından beri politika faizini yüzde 50'da sabit tutarken, ağustos toplantısında alacağı kararın da beklentiler paralelinde olması bekleniyor. Ekonomistler gelecek hafta yapılacak toplantıda faizde herhangi bir değişiklik olmayacağını düşünüyor.
AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 20 Ağustos Salı günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.
Yıl sonu faiz beklentisi yüzde 46,5
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,50 olarak hesaplandı.
Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 49, 3'ü yüzde 47,5, 5'i yüzde 45, 1'i yüzde 40 olacağını öngördü.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.