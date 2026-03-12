Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz frenini yorumladı

Orta Doğu'da patlak veren savaş küresel piyasaları alt üst ederken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ikinci faiz kararını açıkladı. Merkez, beklentilere paralel olarak faizi yüzde 37'de sabit bıraktı.

Yılın ilk faiz kararını ocak ayında açıklayan Merkez Bankası 100 baz puanlık indirime gitmiş ve politika faizini yüzde 38'den yüzde 37'ye çekmişti. Savaşın yarattığı oynaklığa karşı da bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara vermiş, ayrıca Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağını duyurmuştu.

Merkez bu kararla dokuz ay önce başlattığı faiz indirimi sürecine ara verirken, ekonomistlerden farklı değerlendirmeler geldi.

Usta iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, Merkez'in pas geçme kararına ilişkin "TCMB faiz değişikliği yapmadı. Savaş başladığında yüzde 37 faizle haftalık borç vermeyi durdurarak yüzde 40 faizle gecelik borç vermeye geçen TCMB, borç vermede uyguladığı faizi zaten bu yolla yükseltmişti. Burada devam edeceği anlaşılıyor" dedi.

"Merkez'in kriz yönetimi şimdilik iyi"

Ekonomist ve akademisyon Prof. Dr. Hakan Kara da, faiz kararı öncesi yayımladığı mesaıjında "Bana göre bugün Merkez Bankasının faiz artırmasına gerek yok. Eski ezberlere göre hareket etmemek lazım, çünkü bu defa bir durgunluk geliyor" ifadelerini kullanmıştı. Prof. Dr. Kara, savaşın emtia ve tedarik zincirlerine etkisinin uzaması durumunda ya ciddi bir durgunluğun kabul edilmesi gerektiğini ya da döviz kuru politikasının gözden geçirmek zorunda kalınacağını belirtti.

Karar sonrası ise Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası'nın sakin, sürprizsiz ve temkinli bir metin paylaştığını ifade ederek, "Mevcut ekonomi yönetiminin enflasyon performansı zayıf olsa da kriz yönetimi ve hasar kontrolünü şimdilik iyi götürüyorlar" dedi.

"Doğru olan buydu"

Ekonomist İris Cibre de "Doğru olan karar buydu" derken, Merkez'in kriz sürecini iyi yönetse de faizi uzun süre yüksek tuttuğu için kriz durumunda alanı kalmadığını belirtti.

Cibre değerlendirmesinde yine de çıktı açığına kavuşulamadığını, likidite fazlasının bir türlü çekilemediğine dikkat çekerek Merkez'in kur politikasına işaret etti.

"Enerjide fiyat şoku kalıcı mı geçici mi"

Ekonomist Uğur Gürses ise faiz kararı öncesi yaptığı paylaşımında "Enerji fiyat şoku gelir gelmez merkez bankaları faiz artırmaz. Kalıcı mı geçici mi olduğuna, ikincil fiyat etkisi görülüp görülmediğine bakarlar. Bu yüzden hemen politika tepkisi vermezler. Bugün Merkez Bankası'ndan da beklenmesi gereken şey bu..." ifadelerini kullandı.