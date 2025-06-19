Ekonomistler Merkez'in faiz kararını yorumladı! PPK metnindeki kritik değişiklik ne anlama geliyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) merakla beklenen faiz kararını açıkladı Merkez, beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 46'da sabit bıraktı.

Gecelik borç verme faiz oranını yüzde 49’da tutan Merkez Bankası, enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun devam edeceğini bildirdi.

Merkez'in kararına ekonomistlerden de ilk tepkiler gelmeye başladı.

"Tahmin edilebilir para politikası iyidir"

Prof. Dr. Hakan Kara, daha önce Merkez'in faiz indirmeyeceğini öngördüğü bir paylaşımına atıfta bulunarak, "Tahmin edilebilir para politikası iyidir" açıklamasında bulundu.

Kara paylaşımında İran-İsrail çatışmalarının politika faizi kararını etkilemeyeceğini ve faiz koridorunun daralmayacağını öngörmüş Para Poltikası Kurulu'nun karar metnine işaret ederek, "Bir ton ihtiyatlı yapar" demişti.

PPK metnindeki detay

Bugün açıklanan PPK metninde de "Gerekirse duruşu sıkılaştırırız" ibaresinin kaldırıldığı ve sadece "tüm araçlar kullanılacaktır" ibaresinin eklendiği görüldü.

Kara, PPK metnindeli bu detaya işaret ederek "'Sıkılaştırılacaktır' ifadesinin çıkması temmuzda bir aksilik olmazsa faiz indirileceğine işaret ediyor" dedi.

"Alınabilecek en doğru karar buydu"

Usta iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez de, faiz kararı üzerinden petrol fiyatlarına değindi. Eğilmez, "TCMB politika faizini de gecelik faiz oranlarını da sabit tuttu. Petrol fiyatlarının 75 USD/Varil düzeyine ulaştığı, belirsizliklerin zirve yaptığı böyle bir ortamda alınabilecek en doğru karar buydu" dedi.

"TCMB piyasaların 'pas geç' baskısına mı yenildi?"

Ekonomist İris Cibre ise paylaşımında "Merkez Bankası yüzde 1.54 beklenti altı gelen enflasyon rakamına inanmıyor mu? Piyasaların 'pas geç' baskısına mı yenildi? Carry'ciye para bırakmayacağız diyerek kuru 30 günlük yüzde 2 saldı. Hem enflasyonist hem de carry yine de para kazandı. Yüksek reel getiri ile 1 yılda 28 MLR USD ek döviz talep edebilecek para yaratıldı. 1 ay 1 hafta daha yaratılmaya devam edilecek" değerlendirmesinde bulundu.

Cibre, haziran ayında da öncü verilerin enflasyonda ana eğilimin düşüşüne işaret ettiğini belirterek, TCMB'nin faiz indirmeyerek, bandı daraltmayarak "Carry den para kazanmaz da USD talebi yaratırlarsa diye" çekindiğini öne sürdü.

Öngörülebilirlik arttı

Ekonomist Prof. Dr. Fatih Özatay ise Merkez Bankası'nın bu kararı ile karmaşık ortama rağmen, para politikasının nasıl şekilleneceğine ilişkin öngörülebilirliği artırdığını vurguladı, "Aynı zamanda siyasetin de (şimdilik) karışmadığını gösteriyor" dedi.

"En az mantıksız iş bu oldu"

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin de paylaşımında "Pabuç pahalı demiştik... Mantıksız işlerin arasında en az mantıksız iş bu oldu" ifadelerini kullandı.