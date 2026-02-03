Ekonomistler ocak ayı enflasyon verilerine yorumları: İşler zorlaşıyor

Ocak 2026 enflasyon verileri piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. Aylık enflasyon, yüzde 4,20 civarında oluşan tahminlere rağmen yüzde 4,84 olarak kaydedildi. TÜİK verilerine göre tüketici fiyatları yıllık bazda ise yüzde 30,65 artış gösterdi.

Beklentilerin üzerinde gerçekleşen ve yılın ilk ayında ivme kazanan enflasyon, ekonomistler tarafından da değerlendirilirken, fiyat artışlarının seyrine ilişkin dikkat çeken yorumlar yapıldı.

"Korkulan oldu"

Mahfi Eğilmez enflasyon verilerinin beklenenden yukarıda çıkmasına ilişkin değerlendirmesinde, "Korkulan oldu ve enflasyon ocak ayında % 4,84, yıllık olarak da yüzde 30,65 olarak gerçekleşti. Baz etkisi de işe yaramadığına göre işler zorlaşıyor. Bunun en kötü etkisi zaten kötümser olan beklentiler üzerinde olacak" diye yorumladı.

"Çok ama çok yüksek bir oran"

Prof. Dr. Fatih Özatay, veriler doğrultusunda enflasyonun çok yüksek olduğunu ifade ederek, "Ocak enflasyonu %4,84. Temel amacının enflasyonla mücadele olduğu idia edilen ekonomi programının 31. ayı bitti. Bu kadar zaman sonra %4.84 çok ama çok yüksek bir oran" dedi.

"Şubat için yüzde 3 tahminimi koruyorum"

Prof. Dr. Hakan Kara, ise, "Enflasyon %5 olur demiştim ama %4,84 geldi. Şubat için %3 tahminimi şimdilik koruyorum" yorumunda bulundu.

"Faizi indirim patikasında net bariyer oldu"

Dr. Burcu Aydın, grafik paylaşarak, "Ocak ayı enflasyonu, 3 yıllık parasal ve mali sıkılaşma politikalarına rağmen, tarihi olarak EN YÜKSEK AYLIK ARTIŞ oranlarından biri oldu. Bu veri, Merkez Bankası faiz indirim patikasında net bir bariyer oldu” ifadelerini kullandı.

"Enflasyon hala çok yüksek"

Murat Sağman, “Ocak 2026 enflasyonu Tüik’e göre beklentilerin üstünde aylık % 4,84, yıllık 30,65 açıklandı. ITO enflasyonu aylık artış %4,56, yıllık artış %36,15 olarak gelmişti. ENAG'a göre enflasyon ocak ayında aylık bazda %6,32, yıllık enflasyon ise %53,42 şeklinde gerçekleşti. Merkez Bankası beklentilerin 150 baz puan olduğu yerde daha az olan 100 baz puan boşuna indirmemiş faizleri. Enflasyon hala çok yüksek” dedi.

"Ara hedef ortadan kalktı"

Serdar Pazı, “Tüketici fiyat endeksi ocak ayında aylık +4.84% (beklenti: +4.20% önceki ay: +0.89%)- TÜİK beklentilerin üzerinde geldi, şubat ayı da %3 üzerinde gelse, %16 ara hedef direk ortadan kalkmış oluyor” değerlendirmesini yaptı.