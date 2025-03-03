Ekonomistler son enflasyon verilerini değerlendirdi... Merkez'in faiz indirimi kesinleşti mi?

TÜİK verilerine göre şubat ayında enflasyon önceki aya göre yüzde 2,27 artarken, yıllık bazda artış yüzde 39,05 oldu.

Böylece TÜFE yıllık bazda 20 ay sonra yüzde 40'ın altına inerken ekonomistler de son verileri değerlendirdi.

Emre Alkin, faiz indirimine işaret etti

İktisatçı Prof. Dr. Emre Alkin, verilerin açıklanmasından hemen önce "TÜİK Merkez Bankası’na yardımcı olmak için şapkadan tavşan çıkaracak mı?" diye sormuş, iki senaryoya dikkat çekmiş ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vemrişti:

"Eğer Merkez Bankası döviz kurlarının yükselmesinden çekinmiş ise TÜFE rakamı yüksek açıklanır. Böylelikle “benim suçum yok enflasyon yükseldi” diyerek faizlere dokunmaz. Düşük ihtimal ama geçerli bir ihtimal.

Eğer her şartta faiz düşürmeye kafayı takmışlarsa, ki öyle gözüküyor, o zaman TÜFE rakamı beklenenden daha yüksek çıkmaz diye düşünüyorum."

Alkin, verilerin açıklanmasının ardından da "Ha gayret, biraz daha beklersek enflasyon oranları 22 ay önceki seviyeye inecek" paylaşımını yaptı.

"....Bakalım TÜİK Merkez Bankası’na yardımcı olmak için şapkadan tavşan çıkaracak mı ?



1. Eğer Merkez Bankası döviz kurlarının yükselmesinden çekinmiş ise, TÜFE rakamı yüksek açıklanır. Böylelikle “benim suçum yok enflasyon yükseldi” diyerek faizlere dokunmaz. Düşük ihtimal ama… — emre alkin (@emrealkin1969) March 3, 2025

'Merkez'in yıl sonu tahmini halen oldukça iddialı bir dezenflasyon hedefi'

Dünya Gazetesi yazarı, ekonomist Prof. Dr. Selva Demiralp de Merkez'in faiz indirimine işaret ederek, enflasyonda şubat ayından sonraki düşüşün baz etkisi nedeni ile daha yavaş olacağını söyledi.

Bu durumun TCMB'nin faiz indirimlerini ağırdan alması için önemli bir sebep olduğunu belirten Demiralp, "Yüzde 39'daki resmi enflasyona karşılık yüzde 24'lik yıl sonu tahmini halen oldukça iddialı bir dezenflasyon hedefi. Bu hedefe yaklaşabilmek ve beklentilerdeki katılığı kırabilmek için TCMB'nin bu toplantıyı pas geçerek otomatik pilotta olmadığının sinyalini vermesi ileriki aylarda işini kolaylaştıracaktır" dedi.

Enflasyonda Şubat ayından sonraki düşüş baz etkisi nedeni ile daha yavaş olacak. Bu durum TCMB'nin faiz indirimlerini ağırdan alması için önemli bir sebep. %39'daki resmi enflasyona karşılık %24'lik yıl sonu tahmini halen oldukça iddialı bir dezenflasyon hedefi. Bu hedefe… pic.twitter.com/ff8uirDOK0 — Selva Demiralp (@SelvaDemiralp) March 3, 2025

'250 baz puan faiz indirim ihtimali güçlendi'

Ekonomist Dr. Barış Esen ise aylık enflasyonun beklentilerin altında geldiğine dikkat çekeren bunda hastane katkı payındaki zammın geri çekilmesinin etkili olduğunu söyledi. Esen, "Perşembe günü TCMB’den 250 baz puan faiz indirim ihtimali güçlendi" dedi.

⭕️ Türkiye’de şubatta aylık #enflasyon % 2.27, yıllık enflasyon % 39 oldu



⭕️ Aylık enflasyondaki beklenti altı rakamda hastane katkı payındaki zammın geri çekilerek ayarlanması etkili oldu.



⭕️ Perşembe günü TCMB’den 250 baz puan #faiz indirim ihtimali güçlendi ⏳ — Dr. Barış Esen (@barisesen) March 3, 2025

ENAG ve TÜİK farkı yüzde 40,46’ya ulaştı

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı, Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu da enflasyon hesaplamalarında ENAG ile TÜİK arasındaki farka dikkat çekti. İki kurum arasında açıklanan enflasyon farkının yıllıkta yüzde 40,46’ya ulaştığını belirten Babuşçu, 2025 yılının 2 aylık enflasyonunda ENAG ve TÜİK arasındaki farkın ise yüzde 4,45 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

TÜİK yıllık enflasyonu yüzde 39,05 ENAG yüzde 79,51 olarak açıklamıştı.

'250 baz punalık indirim kesinleşti'

Ekonomist İris Cibre de ENAG ve TÜİK farkına işaret etti. Öte yandan Cibre, perşembe günü gerçekleşecek TCMB'nin PKK toplantısında 250 baz punalık indirimin de kesinleştiğini söyledi.

"Manşette aylık olarak önemli yavaşlama var, önceki yılların çok altında. Çekirdek enflasyon ise ocak ayına göre doğal olarak hız kesti ama aralık ayına göre hızlandı" diyen Cibre, mart datasının önemli olacağını belirtti.

Temel ihtiyaçlarda enflasyonun hala yüksek seyrettiğine dikkat çeken Cibre, "Gıda 3.17% İşlenmiş gıda 4.70% Enerji 3.58% Kira 5.24% Ulaştırma 7.30% Ne yazık ki enflasyonun ana yükünü hala sıradan vatandaş yaşıyor" dedi.