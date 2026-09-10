Ekonomistler TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi: Yıl sonu için tahmin ne?

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 37'de sabit tuttu. Karar metninde enflasyonun ana eğilimindeki gerilemeye dikkat çekilirken, jeopolitik gelişmeler nedeniyle yüksek seyreden enerji fiyatları yukarı yönlü risk olarak öne çıkarıldı.

Kararın ardından değerlendirmelerde bulunan ekonomistler de yılın kalanında faiz politikasının seyrinde enerji fiyatları ve enflasyon görünümünün belirleyici olacağına işaret etti.

Enerji fiyatları düşerse 200 baz puanlık alan açılabilir

AA Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, TCMB'nin küresel belirsizlikler nedeniyle bir sonraki toplantıya ilişkin net bir sinyal vermediğini söyledi.

Bürümcekçi, enerji fiyatlarında iyileşme görülmesi halinde Merkez Bankasının yılın kalanında sınırlı bir indirim alanı bulabileceğini belirterek, “TCMB'nin sınırlı bir politika faizi indirim alanı, maksimum 200 baz puan, oluşabileceği söylenebilir” dedi.

Bürümcekçi'ye göre 22 Ekim'deki PPK toplantısına kadar küresel gelişmelerin yanı sıra enflasyon ve rezervlerdeki seyir yakından izlenecek.

Ekim ve aralıkta 100'er baz puan indirim beklentisi

Yatırım Araştırma Direktörü Kutay Gözgör de TCMB'nin dezenflasyondaki ilerlemeye rağmen ihtiyatlı duruşunu koruduğunu belirtti.

Mevcut enflasyon görünümünün bozulmaması halinde faiz indirimlerinin yeniden başlayabileceğini öngören Gözgör, ekim ve aralık toplantılarında 100'er baz puanlık indirimle politika faizinin yıl sonunda yüzde 35'e çekilebileceğini söyledi.

Gözgör, iç talepteki zayıflığın dezenflasyon sürecini desteklediğini ancak TCMB'nin yukarı yönlü riskler nedeniyle faiz kararlarını toplantı bazlı ve veri odaklı almaya devam edeceğini ifade etti.