Ekonomistler: Toparlanma yavaş ve kırılgan

16 Nisan 2019

TÜİK verilerine göre, sanayi üretimi Şubat'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 azaldı; bir önceki aya göre ise yüzde 1,3 arttı.

Peki, büyümenin öncü göstergelerinden biri olan ve ekonomik aktivitede beklenen daralmanın hangi kuvvette gerçekleşeceğine ilişkin öncü bir gösterge olarak yakından izlenen sanayi üretimi verisi için ekonomistler ne dedi?

İş Portföy'den Hande Şekerci, öncü veriler Mart ayında iyileşme olabileceğini gösterse de piyasalardaki oynaklık ve belirsizliklerin ekonomide toparlanmanın sürdürülebilirliğine gölge düşürdüğünü söyledi. Yılın ilk çeyreğine dair öncü göstergelerin ekonominin önceki çeyreğe kıyasla mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak pozitif büyüme kaydedebileceğini gösterdiğini söyleyen Şekerci şöyle devam etti:

"Ancak yıldan yıla kıyaslamada daralmanın süreceğini değerlendiriyoruz. Hem ara malı üretimi hem de imalat PMI, sanayi üretiminde en zayıf seviyelerin geride kalmış olabileceğini düşündürmekle birlikte, iç piyasada seçim gibi bazı belirsizliklerin netleşmemiş olması, ayrıca seçimler öncesinden beri finansal koşulların yeniden sıkılaşmaya başlaması, dipten dönüşün bir süre daha ötelenebileceğini düşündürüyor."

QNB Finansbank'dan Erkin Işık da, aylık veri ve öncü göstergelerin toparlanmanın Mart ayında devam edeceğini gösterdiğini söyleyerek, "Birinci çeyrekte GSYH'da çeyreklik bazda yüzde 1.2 ile ılımlı artışın, yıllık bazda ise yüzde 3 ile daralmanın devam etmesini bekliyoruz. Şimdilik 2019 GSYH büyüme tahminimizi yüzde 1'de koruyoruz ancak finansal şartlardaki son sıkılaştırma aşağı yönlü riskleri artırdı" görüşünü dile getirdi.

İş Yatırım'dan Muammer Kömürcüoğlu, sanayi üretiminde aylık bazda başlayan artışın Şubat'ta da devam etmesinin diğer öncü göstergelerde görünen ekonomide dipten çıkış görüşünü desteklediğini söyleyerek, "Ancak şunu belirtmekte fayda var, dipten çıkış sinyalleri alsak da ekonomide daralmanın devam ettiğini ve toparlanmanın kırılgan olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda baz senaryomuza göre ilk yarıda ekonomide daralma geçen yılın son çeyreğine kıyasla hız keserek devam edecek" değerlendirmesini yaptı.

ING Bank'dan Muhammet Mercan ise, aylık bazdaki iyileşmenin geçen yıl volatilitenin ekonomik aktivitede ciddi bir düzeltmeye neden olması ardından yönün kademeli olarak değiştiğini gösterdiğini söyleyerek, "Yine de sanayi üretimindeki toparlanma hızı hala yavaş" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Reuters