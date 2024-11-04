Ekonomistlerden enflasyon yorumu! Merkez faiz indirecek mi?

TÜİK verilerine göre, ekim ayında TÜFE yüzde 2,88'le beklentilerin üzerinde arttı. Yıllık enflasyon yüzde 48,58'e geriledi.

AA Finans'ın anketine göre ise ekonomistler ekim ayında TÜFE'nin yüzde 2,46 artacağını öngör yıllık enflasyonun ise yüzde 47,98'e ineceğini öngörmüştü. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri genel olarak yüzde 2 ile yüzde 2,75 aralığında yer almıştı.

Ancak enflasyon bekleneni üzerinde arttı. Ekonomist ve akademisyon Prof. Dr. Hakan Kara, IMF veri tabanına göre Türkiye'nin halen dünyanın en yüksek 6. enflasyonuna sahip ülkesi olduğunu hatırlattı.

'OVP hedefinin üzerinde kalacağız'

Hakan Kara, bugün açıklanan verilere göre yılın yüzde 44 enflasyon oranı ile kapanacağını belirterek, "OVP’de bu yılın hedefi %33’tü. Böylece hedefin 1/3 oranında üzerinde kalmış olacağız. Üstelik bu sapmayı döviz kurunun ve petrol fiyatlarının tahminlerden daha düşük olduğu bir yılda yaşadık." dedi.

Bugünkü enflasyon verisinden sonra bu yılı %44 civarında kapatacağımız belli oldu. OVP’de bu yılın hedefi %33’tü. Böylece hedefin 1/3 oranında üzerinde kalmış olacağız. Üstelik bu sapmayı döviz kurunun ve petrol fiyatlarının tahminlerden daha düşük olduğu bir yılda yaşadık. — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) November 4, 2024

'Bu yıl faiz indirimi zor'

Ekonomist Dr. Orhan Karaca ise yüzde 2,88 gelen ekim ayı enflasyonu için yüzde 3 dolayındaki ortalamada hala kırılma görülmediğini belirterek, kasım ayında da durumun değişmeceğini belirtti. Gözler Merkez'in faiz kararına dönerken, Orhan Karaca, "TCMB sözlerinden çark etmezse, 2025'ten önce faiz indirimi zor." dedi.

TÜİK'in ekim ayı enflasyonu %2,88 çıktı. %3 dolayındaki ortalamada hala kırılma yok. Son 2 aydaki enflasyon şu yazımda (https://t.co/gmBkmIT2ff) çizdiğim ana senaryoya uygun çıktı. Kasım ayında da böyle olur ve TCMB de sözlerinden çark etmezse 2025'ten önce faiz indirimi zor. https://t.co/MRBRUOJa0b pic.twitter.com/FpkFrTVyRo — Orhan Karaca (@Dr_OrhanKaraca) November 4, 2024

ENAG-TÜİK kıyaslaması

Finansal Piyasalar Yöneticisi Iris Cibre ise TÜİK'in son dönemde gayet tutarlı veriler açıkladığına dikkat çekti. Enflasyon verilerinin her ay beklentinin üzerinde geldiğine işaret eden Cibre, "Hala düşük açıkladığını iddia etmek inanılmaz." dedi. ENAG verileri ile TÜİK'i kıyaslayan Cibre, "ENAG'ın aylık yüzde 5,57 açıklanan enflasyonuna göre yıllık enflasyon yüzde 86,91 olmalıydı. Açıklanan yüzde 89,77. Geçmişe ait tek bir data, endeks, sepet, ağırlık, fiyat yok. TÜİK şeffaf değil deyip, sıfır data olan ENAG'ı savunmak inanılmaz." ifadelerini kullandı.