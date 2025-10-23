Ekonomistlerden faiz kararı sonrası kritik değerlendirme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayına ilişkin faiz kararını açıkladı. Merkez, 150 baz puanlık indirim beklentisine karşılık faizde 100 baz puan indirime gitti. Böylece yüzde 40,5 olan politika faizi de yüzde 39,50 seviyesine çekildi.

Para Politikası Kurulu'nun karar metninde dezenflasyon sürecinin yavaşladığına yönelik mesajlar ise dikkat çekti.

Merkezin faiz kararına ekonomistlerden de çarpıcı yorumlar geldi.

"Merkez Bankası orta yolu buldu"

Eski Merkez Bankası Başekonomisti ve akademisyen Prof. Dr. Hakan Kara, faiz kararı öncesi "Bence bugün Merkez Bankası faizi değiştirmemeli, kredi kartı büyümesine sınır getirmeli ve siyasi belirsizliklerin beklentileri olumsuz etkilediğini ifade etmeli" demiş ve faizin 150 baz puan indirilebileceğini öngörmüştü.

Karar sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapan Kara, "Merkez Bankası risk almadı ve orta yolu buldu" ifadelerini kullandı.

"J.P.Morgan'ın faiz indirimi tahmini tuttu"

İktisatçı Dr. Barış Esen ise, bankacılık devi J.P. Morgan'ın 20 Ekim'deki faiz kararı tahminine işaret ederek, "J.P.Morgan 100 bp faiz indirimi tahmini tuttu" yorumunu yaptı.

J.P. Morgan, 100 baz puanlık indirim tahminine ek olarak, aralık ayında 100 baz puanlık bir indirim daha geleceğini öngörmüş ve TCMB'nin yıl sonu politika faizini yüzde 38,5 ile kapatacağına işaret etmişti.

"Hedef çoktan saptı"

Ekonomist İris Cibre ise, Merkez'in 100 baz puanlık indirimini "Hedefleme doğrultusunda teknik olarak yanlış, her gün yaratılan USD talep edebilecek miktarı artırması açısından yetersiz ve enflasyonist açıdan önemsiz" buldu.

Cibre, PPK metnindeki "Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" notuna dikkat çekerek, hedefin çoktan saptığını ifade etti.

Merkez'in dezenflasyon vurgusuna dikkat çeken Cibre, "TCMB aslında enflasyonun kaynağının faizle alakalı olmadığını, gıda ve yapışkan hizmetler dolayısıyla beklentilerde ve fiyatlamada bozulmadan dem vurmuş. Aslında doğru; enflasyon faiz etkisinden koptu hatta tersine etkisi var" ifadelerini kullandı.