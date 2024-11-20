Ekonomistlerden Fed uyarısı: Daha sığ faiz indirimleri yolda

Reuters tarafından yapılan bir ankete göre, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapması bekleniyor. Ancak ekonomistler, Trump'ın önerdiği politikaların neden olabileceği yüksek enflasyon riskleri nedeniyle Fed’in daha temkinli davranabileceğini düşünüyor.

Trump’ın daha yüksek gümrük tarifeleri, vergi indirimleri ve göçmenlik politikalarının, enflasyonu artırma potansiyeli bulunuyor. Bu durum, piyasalarda faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasına yol açtı.

Ankete katılan 106 ekonomistin yüzde 90’ı Fed’in aralık ayında faiz oranını yüzde 4,25 - yüzde 4,50 aralığına çekmesini öngörüyor. Ancak piyasa fiyatlamaları, bu indirimin gerçekleşme ihtimalinin yüzde 60'ın altında olduğuna işaret ediyor.

Bank of America ekonomisti Stephen Juneau, “Ekonomi hâlâ güçlü ve enflasyon hedefin üzerinde seyrediyor. Daha kolay maliye politikası ve korumacı ticaret politikalarının enflasyon üzerindeki yukarı yönlü etkisi, Fed’in faiz indirimlerinde daha temkinli olmasına neden olabilir” ifadelerini kullandı.

Enflasyon hedefin üzerinde kalabilir

Ekonomistlerin tahminlerine göre, Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyonu, önümüzdeki yıllarda yüzde 2 hedefinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Bu durum, Fed’in faiz politikalarını daha dikkatli bir şekilde belirlemesi gerektiğine işaret ediyor.

Bank of America, nihai Fed fon oranı tahminini yüzde 3,75 - yüzde 4,00 aralığına yükseltti. Fed’in daha derin faiz indirimlerine gitmesi beklenmezken, piyasalarda bu yöndeki belirsizlik devam ediyor.