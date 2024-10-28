Ekonomistlerden ortak asgari ücret çağrısı: Enflasyon oranı dikkate alınsın

Yeni yıl yaklaşırken, "asgari ücret ne kadar olacak" tartışmalar devam ediyor. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Komisyonu işçi ve işveren tarafları ile bir araya gelerek anlaşmaya varacak. Şu ana kadar masada konuşulan zam oranının yüzde 25 olması öngörülüyor. Öte yandan ikstisatçılar asgari ücretin gerçekleşen enflasyona göre artırılması için çağrıda bulunuyor.

Beklenen enflasyonun baz alınması kaygı verici

Yüksek enflasyon nedeniyle, dar gelirlilerin ve asgari ücretlilerin ekonomik olarak daha kırılgan hale geldiğini belirten 118 iktisatçı, yaşam standartlarındaki düşüşe dikkat çekti.

Son dönemde uygulanan para ve maliye politikalarının, enflasyonla mücadele hedefi doğrultusunda şekillendirildiğini belirten iktisatçılar, temmuzda asgari ücret artışından kaçınılması ve 2025'te öngörülen artışın gerçekleşen enflasyon yerine yüzde 25'lik beklenen enflasyon oranı baz alınarak belirlenmesi planının, kaygı verici olduğunu söyledi.

Gelir dağılımını daha da bozacak

İktisatçılar enflasyonla mücadelende toplumsal maliyetinin adil dağıtılması gerektiğini, gerçekleşen enflasyon oranının altında yapılacak ücret artışlarının gelir dağılımını daha da bozacağını savundu. Enflasyonla mücadele başarısının dar gelirlilerin yaşam standartlarının düşürülmesi pahasına sağlanamayacağını vurguladılar.

Bu bağlamda iktisatçılar ekonomi politikasını yönetenleri, asgari ücret artışlarında gerçekleşen enflasyon oranının dikkate alınması ve gelir dağılımını da gözeten bütüncül bir ekonomi politikası izlenmesi konularında acilen adım atmaya davet etti.