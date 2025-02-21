Ekonomistlerin 'büyüme' beklentileri belli oldu

AA Finans 4. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi açıklandı. Ankete katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) 2024 yılının 4. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,98 arttığını tahmin ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2024 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin GSYH verilerini 28 Şubat Cuma günü açıklayacak.

Ekonomistlerin tahminleri

AA Finans tarafından yapılan ankete 11 ekonomist katıldı. Ankete katılan ekonomistlerin 2024'ün 4. çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 2,30 ile yüzde 4,70 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2024 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,12 oldu. Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler en düşük yüzde 2,90 en yüksek yüzde 3,60 olarak kayıtlara geçti.

2025 yılı büyüme tahminleri

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 2,96 oldu.

Türkiye ekonomisi, 2023'ün 4. çeyreğinde yüzde 4,6, 2024 yılının 3. çeyreğinde ise yüzde 2,1 büyüme kaydetmişti.