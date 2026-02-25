Ekonomistlerin enflasyon ve dolar/TL tahmini belli oldu

Matriks Haber’in 26 ekonomistin katılımı ile gerçekleşen 2026 yılı Şubat ayı enflasyon, gelecek dönem Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve dolar/TL beklenti anketi sonuçlandı.

Ekonomistler Şubat ayında TÜFE’nin aylık yüzde 3,00, yıllık yüzde 31,51 artacağı tahmininde bulundu. Enflasyon için ortalama beklentiler ise aylık bazda yüzde 2,95, yıllık bazda ise 31,47 oldu.

Şubat TÜFE için tahmin veren 23 banka ve aracı kurumun aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 3,40 ve yüzde 2,30 şeklinde belirlendi. Yıllık tahminler ise yüzde 29,80 ila yüzde 32,08 bandında şekillendi. Ocak ayı TÜFE verisi, aylık yüzde 4,20 artış beklenirken, yüzde 4,84 artış yönünde gerçekleşmiş ve yıllık enflasyon da yüzde 30,65 seviyesinde açıklanmıştı.

Enerji, gıda, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE C Endeksi için öngörüde bulunan 9 ekonomistin şubat ayı tahminleri aylık bazda yüzde 2,16, yıllık bazda yüzde 30,21 seviyesinde hesaplandı.

Şubat ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Mart Salı günü saat 10:00'da açıklanacak.

Gelecek dönem enflasyon beklentileri

Matriks Haber anketinde cari yıl sonuna ilişkin 24 ekonomistin TÜFE beklentisi yüzde 24,00 seviyesinde şekillendi. Beklenti aralığı yüzde 22,00 ve yüzde 25,50 oldu. Bir önceki dönemde 2026 yıl sonu için beklenti yüzde 23,55 olmuştu.

8 ekonomistin yanıtladığı 2027 sonuna ilişkin enflasyon beklentileri ise yüzde 18,25 artış yönünde oluştu. 2027 yıl sonu öngörüleri yüzde 17,00 ile yüzde 20,00 aralığında oluştu. Ocak ayı anketinde tahminler yüzde 18,00 artış yönünde gerçekleşmişti.

12 ay sonrasına ilişkin TÜFE tahminleri yüzde 21,95 artışa işaret etti. C Endeksi’nin 2026 sonunda yüzde 23,90, 2027 sonunda ise yüzde 17,70 seviyesine gerileyeceği tahmin edildi.

TCMB piyasa katılımcıları anketinde; TÜFE’nin aylık yüzde 2,54 artması bekleniyor. Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 24,11, gelecek yıl yüzde 18,40, 24 ay sonrası ise yüzde 17,11 olarak öngörüldü.

Dolar/TL anketi

19 analistin 2026 sonuna ilişkin dolar/TL beklentisi 51,80 seviyesine işaret etti. En yüksek tahmin veren ekonomist 53,20, en düşük tahmin veren ekonomist ise 48,00 öngörüsünde bulundu. Bir önceki anket döneminde beklentiler 51,75 seviyesinde oluşmuştu.

12 ay sonrasına ilişkin dolar/TL tahmini 53,70 olarak belirlendi.

TCMB piyasa katılımcıları anketinde; dolar kuru için cari yıl sonuna yönelik tahmin 51,0933, 12 ay sonrası döneme ilişkin beklenti ise 52,3945 olmuştu.

