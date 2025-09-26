Ekonomistlerin enflasyon ve dolar/TL tahminleri belli oldu!

ForInvest Haber'in 22 ekonomist ile düzenlediği enflasyon ve dolar/TL anketinin sonuçları belli oldu.

Ekonomistlerin eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) aylık medyan tahmin yüzde 2,50, ortalama tahmin ise yüzde 2,48 artış yönünde gerçekleşti. TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 2,84 ve yüzde 2,10 şeklinde oluştu.

Ankete göre, eylül ayı yıllık TÜFE verisi için medyan tahmin yüzde 32,38, ortalama tahmin ise yüzde 32,32 artışa işaret etti. Yıllık tahminler yüzde 32,78 ila yüzde 31,91 bandında gerçekleşti.

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE C Endeksinde ise tahminler aylık yüzde 2,79, yıllık bazda yüzde 32,05 seviyesinde oluştu.

Ağustos ayı TÜFE verisi, aylık yüzde 1,80 artış beklenirken, yüzde 2,06 olarak açıklanmış ve yıllık enflasyon yüzde 33,52'e yükselmişti.

2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon beklentileri yükseldi

Ankete göre, 2025 sonunda TÜFE'nin yüzde 30,00 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Yıl sonu enflasyonu için maksimum tahmin yüzde 31,52, minimum tahmin ise yüzde 29,20 artış yönünde oluştu. Geçen ayki ankette beklenti yüzde 29,90 seviyesinde oluşmuştu.

Ankette, 12 ay sonrasına yönelik medyan TÜFE beklentisinin yüzde 23,10 artış yönünde gerçekleştiği görüldü.

2026 yıl sonuna ilişkin TÜFE beklentileri ise 21,80 seviyesinde oluştu. Beklenti aralığı yüzde 25,00 ve yüzde 19,10 oldu. Bir önceki dönemde 2026 yıl sonu için beklenti yüzde 21,70 olarak gerçekleşmişti.

C Endeksine ilişkin 2025 sonu beklentisi ise yüzde 30,00 olarak gerçekleşti. Geçen ayki anket döneminde de beklenti yüzde 29,50 seviyesinde bulunuyordu.

Dolar/TL kuru anketi

14 analistin 2025 sonuna ilişkin dolar/TL beklentisi değişmeyerek 44,00 seviyesinde kaldı.

12 ay sonrasına ilişkin dolar/TL tahmini 49,00 seviyesinde gerçekleşirken, bir önceki anket döneminde 51,50 olan 2026 yıl sonu dolar kuru tahmini ise 51,8250 oldu.

Eylül ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ekim Cuma günü saat 10:00'da açıklanacak.