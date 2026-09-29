Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Eylül ayı enflasyon verileri için ekonomistlerin tahminleri belli oldu. Ekonomistlerin aylık TÜFE tahmini yüzde 2’nin üzerinde şekillenirken, yıllık enflasyonda ise dikkat çeken bir gerileme öngörüldü.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 5 Ekim Pazartesi günü açıklayacağı eylül ayı enflasyon verileri öncesinde ekonomistlerin beklentileri belli oldu.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan 20 ekonomistin eylül ayı aylık enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 2,18 olarak hesaplandı. Ekonomistlerin tahminleri yüzde 1,90 ile yüzde 2,60 arasında değişti.
Yıllık enflasyonda düşüş bekleniyor
Anketteki yüzde 2,18’lik aylık enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi halinde, ağustosta yüzde 31,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 30,16’ya gerilemesi bekleniyor. TÜFE, ağustos ayında aylık bazda yüzde 1,84 artmıştı.
Yıl sonu tahmini yüzde 29,66
Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,66 oldu. Ağustos ayındaki ankette yıl sonu beklentisi yüzde 29,49 seviyesindeydi.