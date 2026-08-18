Ekonomistlerin GSYH beklentileri netleşti

2026 yılı ikinci çeyrek GSYH verisi ile 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin büyüme beklentilerini kapsayan anket 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Matriks Haber'in düzenlediği GSYH beklenti anketine katılan ekonomistler, Türkiye ekonomisinin 2026'nın ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,9, yıllık bazda ise yüzde 2,9 büyümesini bekliyor.

2026 yılı ve 2027 yıllarına ilişkin büyüme beklentileri aşağı yönlü revize edildi.

2025'in ilk çeyreğinde yüzde 2,5, ikinci çeyreğinde yüzde 4,7 büyüme kaydedilmişti. GSYH üçüncü çeyrekte yüzde 3,8, dördüncü çeyrekte ise yüzde 3,4 artmıştı. Türkiye ekonomisi 2025 yılı genelinde ise yüzde 3,6 büyümüştü.

En son çift haneli büyüme ise 2021'de yüzde 11,0 ile görülmüştü.

2026 yılının ilk çeyreğinde GSYH, yüzde 2,7'lik piyasa beklentisinin bir miktar altında, yüzde 2,5 olmuştu.

Ekonomistlerin 2026 geneli için medyan tahmini yüzde 3,0 büyüme yönünde oluştu. En düşük tahmin yüzde 2,5, en yüksek tahmin ise yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki ankette 2026 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,3 seviyesinde bulunuyordu. Tahminler yüzde 2,5 ile yüzde 3,5 arasında yer aldı.

2027 yılında büyüme oranının bir miktar daha artması ve yüzde 4,0 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. En düşük büyüme beklentisi yüzde 3,1, en yüksek tahmin ise yüzde 4,6 oldu. Bir önceki anket döneminde de 2027 yılı için beklenti yüzde 4,4 seviyesinde bulunuyordu. Beklenti aralığı ise yüzde 3,5-5,0 bandında oluşmuştu.

2026 yılı ikinci çeyrek GSYH verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.