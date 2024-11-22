Ekonomistlerin ikinci çeyrek büyüme beklentisi yüzde 2,4

Foreks Haber'in 13 ekonomistle 2024 yılı 3. çeyrek gayrisafi yurt içi hasılasına (GSYH) ilişkin düzenlediği beklenti anketi sonuçlandı.

Buna göre ekonomistlerin yıllık medyan ve ortalama tahmini yüzde 2,4 büyüme yönünde oluştu. Geçen yılın aynı döneminde büyüme yüzde 5,9 olarak gerçekleşirken, 2024 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 oranında büyüme kaydedilmişti.

Beklenti anketinde en yüksek ve en düşük tahminler yüzde 3,1 ve yüzde 2 olarak gerçekleşti.

Ankette, 2024 yılı için medyan ve ortalama beklenti ise 3 oldu. Önceki anketteki tahmin yüzde 3,2 seviyesindeydi. 2024 yıl geneli için maksimum ve minimum tahminler ise sırasıyla yüzde 3,5 ve yüzde 2,7 oldu. Türkiye 2023 yılı genelinde yüzde 4,5 büyümüştü.

2025 beklentileri

Ekonomistlerin 2025 yılı için medyan ve ortalama tahmini yüzde 3,1 büyümeye işaret etti. Gelecek yıl için en yüksek tahmin yüzde 3,5, en düşük tahmin ise yüzde 2,5 seviyesinde oluştu. Bir önceki ankette 2025 yılı beklentisi yüzde 3,5 büyümeye işaret etmişti.

3.çeyrek GSYH verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 29 Kasım Cuma günü saat 10:00'da açıklanacak.