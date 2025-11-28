Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu! Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? Enflasyon ne gelecek? AA Finans Anketi enflasyon oranları

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu!
AA Finans'ın beklenti anketine katılan 32 ekonomist, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Aralık Çarşamba günü açıklayacağı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda ortalama yüzde 1,31 artmasını bekliyor. Aylık tahminler yüzde 1 ile yüzde1,65 aralığında toplandı. Bu beklentiler doğrultusunda, Ekim ayında yüzde32,87 olarak gerçekleşen yıllık enflasyonun Kasım'da yüzde31,65 seviyesine gerilemesi öngörülüyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Aralık Çarşamba günü açıklayacağı veriler öncesinde, 32 ekonomistin katılımıyla tamamlanan ankette, kasım ayına ilişkin aylık enflasyon tahminleri yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında toplandı.
Yıllık enflasyonun kasımda gerilemesi bekleniyor
Ekonomist tahminlerinin ortalaması dikkate alındığında, ekimde yüzde 32,87 olarak ölçülen yıllık enflasyonun kasım döneminde yüzde 31,65 seviyesine gerilemesi bekleniyor.
Katılımcıların 2025 yıl sonu enflasyon tahmini ise kasım itibarıyla ortalama yüzde 31,89 oldu. Yıl sonu için beklentiler yüzde 31 ile yüzde 32,51 arasında değişiyor.
TÜFE, geçen ay açıklanan ekim verilerinde yüzde 2,55 oranında artış göstermişti.
2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:
|Tarih
|Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)
|Aylık Beklenti (Yüzde)
|Gerçekleşme (Yüzde)
|Ocak
|27,58
|4,29
|5,03
|Şubat
|28,67
|2,97
|2,27
|Mart
|30,62
|2,87
|2,46
|Nisan
|31,16
|3,24
|3
|Mayıs
|31,17
|2,10
|1,53
|Haziran
|30,41
|1,53
|1,37
|Temmuz
|30,32
|2,34
|2,06
|Ağustos
|29,70
|1,79
|2,04
|Eylül
|30,09
|2,47
|3,23
|Ekim
|31,93
|2,69
|2,55
|Kasım
|31,89
|1,31