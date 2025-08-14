Ekonomiye 1 milyar TL'lik katkı! Bakan Yumaklı açıkladı: Batman'a sera organize tarım bölgesi kuruluyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Batman'a 3 milyar TL'lik sera organize tarım bölgesi (OTB) kurulacağını açıkladı.

Yılda 30 bin ton sebze üretiminin yapılacağını ifade eden Bakan Yumaklı, aynı zamanda ekonomiye 1 milyar TL'lik katkı sağlamasını tahmin ettiklerini de kaydetti.

"Tüketicilere uygun fiyatlarla ulaştırmayı amaçlıyoruz"

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Bakan Yumaklı, farklı bölge ve illerde bitkisel ve hayvansal üretim yapılacak organize tarım bölgelerini faaliyete geçirdiklerini ifade etti.

OTB'leri illerin tarımsal üretimine göre planladıklarının da altını çizen Bakan Yumaklı, hem bölgenin doğal kaynaklarını kullandıklarını hem de tarımsal işletmeler ve sanayicileri için altyapısı tamamlanmış tarım ve sanayi alanları hazırladıklarını belirtti.

"Hem tarımsal üretimin yapıldığı, paketleme ve buna benzer ihtiyaçların yerine getirildiği, hem de ürünlerin pazara gönderildiği bir yapıyı hizmete sunmuş oluyoruz. Gerek bitkisel gerekse hayvansal üretimimizi artırmak üzere tesis ettiğimiz organize tarım bölgeleri ile ülkemizin ihtiyacı olan ürünleri tüketicilere uygun şartlarda, uygun fiyatlarda ulaştırmayı amaçlıyoruz. Bunların sonuçlarını inşallah peyderpey faaliyete geçirdiğimiz organize tarım bölgeleri ile almış olacağız."

"1500 kişi istihdam edilecek"

Yumaklı ayrıca, Türkiye'nin tarımsal hasıla bakımından dünyada 7'nci ülke olduğunu da hatırlattı.

Tarımda yapılan yatırımlara devam ettiklerini de ifade eden Bakan Yumaklı, Batman Sera OTB'ye tüzel kişilik kazandırdıklarını, OTB sayesinde 1500 kişi istihdam edileceğini ifade etti:

"Toplam 1100 dekarlık alanda inşa edilecek Batman Sera OTB'de yüzde 75'i kadın olmak üzere 1500 kişi istihdam edilecek. 2026 yılının ikinci yarısında üretime geçmeyi hedeflediğimiz Batman Sera OTB'de yılda 30 bin ton sebze üretimi yapılacak.

Batman'da örtü altında üretilen sebze miktarının yüzde 50'si bu sera OTB'de yetiştirilecek. Toplam yatırım tutarı 3 milyar lira olan projenin ekonomiye yıllık 1 milyar lira katkı sağlaması öngörülüyor."

"OTB'lerin 45'ine tüzel kişilik kazandırdık"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yurt genelinde 61 OTV projesinin yatırım sürecinin devam ettiğini belirterek, şu bilgileri paylaşti:

"Halihazırda 42 ilimizde 61 OTB projesinin yatırım süreci devam ediyor. Batman Sera OTB ile birlikte bunlardan 45'ine tüzel kişilik kazandırmış olduk.

Tüzel kişilik kazanan OTB'lerin 20'si hayvansal üretim, 24'ü bitkisel üretim (15'i jeotermal sera OTB) ve biri de su ürünleri yetiştiriciliği alanındadır. Yeni tüzel kişilik kazandırdığımız Batman Sera OTB’mizin ülkemiz, bölgemiz ve tüm milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."