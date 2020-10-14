Ekonomiye 20 trilyon dolarlık dijital katkı

14 Ekim 2020

DÜNYA

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) yeni normal dönemin fırsatlarına dikkat çektiği “Dijital Dönüşümün İş Süreçlerine Etkileri” isimli bir rapor yayımladı. MÜSİAD Dijital Dönüşüm ile KOBİ Geliştirme & Markalaşma Komiteleri olarak AGS Global Araştırma işbirliğiyle, 52 şehirden, 25 farklı sektörde 340 firmanın katılımıyla online olarak gerçekleştirilen araştırmada şirketlerin dijital dönüşüme karşı tutum ve davranışları analiz edildi.

22 milyon yeni iş sağlanacak

5G teknolojisinin katkısı ile 4. Sanayi Devrimi’ne geçileceğinin belirtildiği raporda 2035 yılına kadar küresel ekonomiye 20 trilyon dolarlık katkı ve 22 milyon yeni iş sağlanacağına dikkat çekildi. ABD ve Çin’in 5G’yi geniş pazarlara sunma yarışının sonucu olarak her zamankinden daha yüksek internet bağlantı hızı sağlanacağının belirtildiği raporda, “2020 ile 2030 yılları arasında en az 100 milyar cihaz bağlantısı ile müthiş bir kapasite artışı sağlanacak” denildi.

Şirketlerin yarısı dijitale geçmeye hazır

Araştırmaya katılan firmaların yüzde 54,8’i dijital altyapıya orta vadede geçmeyi planlarken, yüzde 37,1’i kısa vadede, yüzde 8,1’i de uzun vadede geçmeyi planlıyor. İş dünyası temsilcilerinin yüzde 69,7’si dijital altyapı kullandığını belirtirken, çalışan sayısı 101 ve üzeri olan şirketlerin yüzde 92,8’sinin dijital altyapısının olduğu görülüyor. Araştırmaya katılan MÜSİAD üyesi firmaların en yaygın olarak kullandığı teknolojiler arasında CRM– Müşteri ilişkileri yönetimi yazılımları (%42,19) ilk sırada yer alırken, onu akıllı cihazlar ve makineler (%38,82), bulut teknolojiler (%37,13) ve ERP-Kurumsal kaynak planlaması (%27,43) izliyor. Raporda görüşlerine yer verilen MÜSİAD KOBİ Geliştirme & Markalaşma Komite Başkanı ve AGS Global Kurucu Ortağı Abdülkadir Sıcakyüz, dijital dönüşüm kapsamında kripto paraların önümüzdeki dönem en fazla konuşulacak konular arasında yer alacağını dikkat çekti. Araştırmaya katılan firma temsilcilerinin yüzde 46,9’unun da önümüzdeki 10 yıl çerisinde dünyada rezerv para biriminin 'kripto paralar' olacağını söylediğini belirten Sıcakyüz, “Rapordan süzülenlerde bir kez daha göreceğiz ki; daha güçlü bir ekonomik model için dijitalleşmenin özendirilmesi, gerekli destek ve teşvik sistemlerinin yeniden ele alınması, eğitimin tüm aşamalarında dijital yetkinliklerin artırılmasına dayalı bir perspektif ile hareket edilmesi ve yerli-milli üretim ve hizmetleri güçlendirecek dijital altyapılara daha fazla destek verilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

“Yapay zeka ürkütücü bir rakip olarak ortaya çıktı”

MÜSİAD Dijital Dönüşüm Komitesi Başkanı ve Teknopalas A.Ş. Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Oylum da günümüzde teknolojinin eriştiği hız ile birlikte yapay zeka kavramının ürkütücü bir rakip olarak ortaya çıktığına dikkat çekerek, son on yılda ivmelenerek hız kazanan yapay zeka ekonomisinin, ciddi avantaj alanlarının bulunduğunu anlattı.

MÜSİAD EXPO’DA 20 KARŞI KURULUŞLA MOU İMZALANACAK



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diplomatik İlişkiler Komitesi bu yıl 18–21 Kasım 2020 tarihleri arasında TÜYAP’ta gerçekleştirilecek MÜSİAD EXPO Fuarı’nda 4 kıtadan 20 yeni karşı kuruluşla MOU (Mutabakat) imzalamaya hazırlanıyor. Tarihte en meşhur MOU’lardan birisinin Amerika ile Rusya arasında nükleer silahsızlanma olarak bilinen iyi niyet anlaşması olduğunu söyleyen MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Diplomatik İlişkiler Komite Başkanı Zeki Güvercin, “Önümüzdeki 3 yıl çok önemli. MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komitesi bünyesinde yapılan MOU işbirliği anlaşmaları ile hedef, bizlere bu fırsatları oluşturacak karşı kanat kuruluşlarının belirlenmesi, bu kurumlarla MOU anlaşmaları imzalanması ve takiben yapılacak olan görüşmelerle işbirliğini derinleştirecek organizasyonların planlanmasıdır” şeklinde konuştu.