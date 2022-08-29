Ekonomiye güven arttı ancak karamsarlık sürüyor

Ekonomik güven endeksi, Temmuz ayında 93,4 iken, Ağustos ayında yüzde 1 oranında artarak 94,3 değerini aldı.

TÜİK'in verilerine göre, bir önceki aya göre Ağustos ayında tüketici güven endeksi yüzde 6,1 oranında artarak 72,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 86,3 değerini aldı.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,1 oranında azalarak 101,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 116,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında azalarak 112,9 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği işaret ediyor.