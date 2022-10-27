Ekonomiye güven ekimde arttı
Ekonomik güven endeksi eylülde 94,3 iken, ekim ayında yüzde 3 oranında artarak 97,1 değerini aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomiye güven ekim ayında yükseldi.
Ekonomik güven endeksi eylülde 94,3 iken, ekim ayında yüzde 3 oranında artarak 97,1 değerini aldı.
Bir önceki aya göre ekim ayında tüketici güven endeksi yüzde 5,3 oranında artarak 76,2 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,8 oranında artarak 102,0 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 119,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,0 oranında artarak 119,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,8 oranında artarak 90,5 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.