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Ekonomiye güven yüzde 3,5 geriledi

Ekonomik güven endeksi aralık ayında, bir önceki aya göre yüzde 3,5 düşüşle 86,4 oldu. Böylece pandemiyle birlikte nisan ayında tarihi dipleri gördükten sonra, ekim ayına kadar aralıksız yükselen ekonomik güven endeksi, kasım ayının ardından aralık ayında da gerilemiş oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya  göre, ekonomik güven endeksi Kasım ayında 89,5 iken, Aralık ayında yüzde 3,5 oranında azalarak 86,4 değerine düştü. Ekonomik güven  endeksindeki düşüş, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven  endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Hizmet sektörü güven endeksi bir önceki aya göre Aralık ayında yüzde 9,2 oranında azalarak 70,4 değerini, perakende ticaret sektörü güven  endeksi yüzde 7,8 oranında azalarak 87,6 değerini, inşaat sektörü güven  endeksi yüzde 7,2 oranında azalarak 73,3 değerini aldı. Tüketici güven  endeksi aynı seviyede kalarak 80,1 değerini, reel kesim (imalat  sanayi) güven endeksi yüzde 2,8 oranında artarak 110,4 değerini aldı.