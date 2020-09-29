ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
27 °C

Son Dakika Haberleri:

Ekonomiye güvende toparlanma sürüyor

Ekonomik güven endeksi, 'V tipi' toparlanma serisini eylül ayında da sürdürdü ve 88,5 puan ile salgın öncesi seviyeleri bir adım daha yaklaştı.

Ekonomiye güvende toparlanma sürüyor
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Salgın nedeniyle nisan ayında tarihi seviyelere düşen ekonomik güven endeksi, sonraki aylarda sergilediği 'V tipi' toparlanmayı eylül ayında da devam ettirdi. TÜİK verilerine göre, ekonomik güven endeksi eylül ayında 88,5 puana yükseldi. Böylece endeks nisan sonrası üst üste 5. ayında da yükselmiş oldu.

Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 85,9 iken, Eylül ayında yüzde 3,1 oranında artarak 88,5 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki  artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven  endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.



Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Eylül ayında yüzde 3,2  oranında artarak 82,0 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki  aya göre yüzde 0,5 oranında artarak 105,7 değerini, hizmet sektörü güven  endeksi yüzde 6,4 oranında artarak 74,9 değerini aldı. Perakende ticaret  sektörü güven endeksi Eylül ayında yüzde 1,5 oranında azalarak 93,5  değerini ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,0 oranında azalarak 83,3  değerini aldı.

Güncelleme öncesi duruma göre hesaplanan ekonomik güven endeksi  ise Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2 oranında arttı  Ağustos  ayında 85,9 olan endeks, Eylül ayında 88,6 oldu.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap