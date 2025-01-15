Ekonomiye ilişki düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM'de

AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinde sunum yaptı.

Gülsoy, teklifle "Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun"un isminin, "Devlet Denetleme Kuruluna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun" olarak değiştirileceğini de hatırlattı.

DDK'ya görevden alma yetkisi

Gülsoy ayrıca, düzenlemeyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen düzenlemelerin oluşturduğu hukuki boşluğun da giderileceğini söyledi.

Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) dernekler, vakıflar, kooperatifler ve birlikler hakkındaki görevinin kanunla belirleneceğinin altını çizen Gülsoy, "Devlet Denetleme Kuruluna görevden alma yetkisi tanınmıştır. Bunda Anayasa'ya aykırılık teşkil eden hiçbir unsur yoktur." diye konuştu.

Emekli maaşı düzenlemesi

Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 12 bin 500 lira olarak ödenen aylık asgari ödeme tutarının, yüzde 15,75 oranında artırılarak 14 bin 469 liraya yükseltilmesinin teklifte yer aldığını söyleyen Gülsoy, düzenlemede, aylık 1000 liralık asgari ücret desteğinin de bulunduğunu kaydetti.

TMSF kayyım olarak atanabilir

Gürsoy teklifle, Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin enerji alım ve satımının düzenleneceğini de vurguladı ve elektik ihtiyacı halinde kömür alma yetkisinin yine bu teklifte yer aldığını bildirdi.

AK Parti'li Gülsoy, düzenlemeyle, terör soruşturması kapsamındaki şirketlere 5 yıl süreyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyım olarak atanabilmesine imkan tanındığını da kaydetti.