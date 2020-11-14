Ekranlarda ünlü geçidi

Türkiye ekonomi üst yönetiminde değişiklik yaşandı. Maliye ve Hazine Bakanı’nın ayrılması ve akabindeki gelişmeleri, Türk basınında herkesten önce ve doğru bilgiler ışığında DÜNYA Gazetesi verebildi. Gazeteciliğe dair temel ilkemiz olan, halkı bilgilendirme görevimizi yapmış olmanın gururunu yaşadık. DÜNYA Gazetesi olarak, bağımsız habercilik anlayışımızı sürdürmekte kararlıyız. Haberleri, yansız, ziyansız aktarmak, yorumu; uzman yorumculara bırakmak ve bunu yaparken okura değer katma ilkesini sonuna dek savunuyoruz.

Bu hafta kapak konumuz, reklamlara dair… Ünlüler, ekranları doldurdu. Her bir şöhreti bir başka reklamda izler olduk. Hatta bazılarını birden fazla reklamın yıldızı haline getirdik. Sektör temsilcilerine göre sebep; salgın şartları… Markalar farkındalığı artırmak için daha az mecrada daha etkin bütçe kullanmaya yöneldi. Fatoş Bozkuş, inceledi, yazdı.

Dünya Diyabet Günü'nde önemli bir açıklama; diyabetli, COVID-19 risk grubunda değil.

Kanaat Önderleriyle Gündem Özel’de bu hafta Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle var. Çin’i değerlendiriyoruz.

Paranın Rotası’nda Ufuk Korcan; piyasalardaki ralliye “yabancı” kalmayın diyor.

Mobilyada taklit değil Anadolu hikayesi anlatan tasarımlara ihtiyaç var. Bu sözlerin sahibi MOSFED Başkanı Ahmet Güleç. İşte gerekçeleri...

Evrim Küçük, düşük ısıda çalışan platin katalizörlerini anlattı. Değerli metaller ve petrol ilişkisi. Bankalarda altın dönem… Tümü EMTİA sayfamızda.

Takım Oyunu’nda bu hafta Özge Yavuz, ALARKO Holding İcra Kurulu Başkanı Ayhan Yavrucu ve takımını inceledi, “Bugüne kadar hiç patronum olmadı.”

Cep Ekonomisi’nde Pınar Çakılkaya; yatırım portföyünde değişim zamanına dikkat çekiyor. Deniz Yatırım’dan Orkun Gödek; retorik değişiyor olabilir diyor.

Mutlu okumalar…