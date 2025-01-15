Ekrem İmamoğlu bugün Bakan Işıkhan ile görüşecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde en borçlu belediyelerin CHP'li belediyeler olduğunu söylemiş, belediyelerin borçları ödeme noktasında irade göstermediğinden şikayet etmişti. En borçlu 30 belediyeden 23'ünün CHP'li olduğunu dile getiren Işıkhan, borçlu belediyelere haciz işlemi başlatıldığını açıklamıştı.

İmamoğlu, Işıkhan ile görüşecek

Işıkhan'ın bu açıklamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı sıfatıyla Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret etme kararı aldı.

Saat 18.00'de gerçekleşmesi beklenen görüşmede belediyelerin SGK borçlarının ele alınması bekleniyor.