Eksim Ventures 10 girişime yatırım yapacak

Gıda, enerji teknolojileri, sağlık, mobilite, biyoteknoloji, fintek ve savunma sanayi gibi alanlardaki yenilikçi fikirlere yatırım yapan Eksim Ventures, Türkiye ile birlikte Avrupa ülkeleri ve ABD’ye yönelik planlarıyla da finansal ve stratejik yatırım fırsatlarını değerlendiriyor.

Eksim Ventures Yatım Komitesi Üyesi Uğur Mutluhan Oruncak, “2023 yılı içinde 10 girişime daha yatırım yapmayı planlıyoruz. Böylece devam yatırımları için ayırdığımız bütçeyle beraber ‘Fon 1’ bütçemizi tamamıyla yatırımlara yönlendirmiş olacağız.

2023 yılı içinde farklı yatırımcıların katılımıyla yeni bir fon kurmayı planlıyoruz” dedi. Eksim Ventures Yatırım Komitesi Üyesi Uğur Mutluhan Oruncak, “Eksim Ventures olarak teknoloji ve insan odaklı yenilikçi fikirleri, gelişme potansiyeline sahip iş modellerini mercek altına alıyor ve yatırım yapacağımız girişimleri de bu kriterler doğrultusunda belirliyoruz. ‘Fon I’ yatırım dönemi olan 2021, 2022 ve 2023 için yatırım bütçemiz 25 milyon dolardı.

Bugüne kadar mobilite, sağlık, İK teknolojileri ve gıda alanlarında 8 girişime ve yatırım tezimize uygun 7 farklı fona yatırım gerçekleştirdik. 2022 yılı özelinde ise 400’den fazla girişimi inceledik, 208 girişim ile bir veya daha fazla toplantı gerçekleştirdik. 58 girişimi yatırım komitesi nezdinde değerlendirdik ve 4 girişime yatırım yaptık. Ayrıca 2’si ABD’de olmak üzere 4 ayrı fona katılım sağladık. 2023’ün ilk çeyreği itibarıyla da toplamda 14,5 milyon dolarlık bir yatırıma imza atmış olduk” açıklamasını yaptı.