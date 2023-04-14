Eksun Gıda, 1.2 milyon bireysel yatırımcıya ulaştı

Nurdoğan Arslan ERGÜN

Mart ayında tamamı sermaye artışı şeklinde gerçekleşen halka arz ile Eksun Gıda’nın paylarının yüzde 28,63’ü Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Eksim Holding Gıda Grubu Başkanı ve Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir 48,90 TL fiyattan yaklaşık 15 kat talebin alındığı halka arz sürecinin o döneminde tüm zamanların en yüksek bireysel katılımının gerçekleştiğini söyledi.

Halka arz geliri yatırıma gidecek

Eksun Gıda’nın halka arz gelirinin önemli bir bölümü doğrudan yatırımlar için kullanılacak. Bu doğrultuda kaynağın yüzde 20’si, Tekirdağ ve Konya’da kurulu un üretim tesislerinde elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması için yapılacak 28 MW’lık yenilenebilir enerji santralinde değerlendirilecek. Yine halka arz gelirlerinin yüzde 10’u ise un silosu tesisi, makine yatırımları ve modernizasyon amacıyla kullanılacak. Halka arz gelirinin geri kalanı ise işletme sermayesi ihtiyacının ve finansal borçların azaltılmasına yönelik ele alınacak. Firma, Latin Amerika, Afrika ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere, 30’dan fazla ülkeye, farklı ürün kategorilerinde un ihracatı gerçekleştiriyor.

Geçtiğimiz yılın rakamlarına da değinen ve Türkiye’nin buğday kaynaklarını değerlendiren Ahmet Demir, “2022 yıl sonunda toplam ciromuz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 153 artışla 3,9 milyar TL’nin üzerine çıktı ve net kârımız 224 milyon TL’ye ulaştı. 2022 yıl sonunda FAVÖK marjımız ise yüzde 12,3 olarak gerçekleşti.” diye konuştu.

Aslı’nın yeni yüzü tanıtıldı

Eksun Gıda, gıda mağazacılığı alanında hizmet veren Aslı markasının, yeni konsepti, menüsü ve logosunu müşterileri ile buluşturdu. 36'sı franchise sisteminde, toplam 41 şubesiyle hizmet veren Aslı, börek çeşitlerinin yanında şerbetli tatlılar, mantı, zeytinyağlılar, kek, sokak simitleri, kurabiye ve sütlü tatlılar gibi 300’den fazla geleneksel Türk lezzetlerini mağazalarında sunuyor.