Elder’den 5’inci tarife dönemi mesajı: Yatırımlar 2020’ye göre en az yüzde 70 artacak

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, 1 Ocak 2026 itibarıyla başlayacak beş yıllık beşinci tarife dönemine ilişkin ilk değerlendirmelerini yaptı. Antalya'da gazetecilerle bir araya gelen Erdoğan, tarife hazırlık sürecinin devam ettiğini belirterek, dağıtım şirketlerinin yatırım tavan tekliflerini revize edebileceğini söyledi. Kamu tarafının da daha fazla yatırım yapılmasına yönelik telkin ve beklentileri olabileceğini ifade eden Erdoğan, mevcut tabloya göre beşinci dönem yatırım miktarının, 2020 fiyatlarıyla 67 milyar TL olan dördüncü tarife dönemi yatırım tavanının yüzde 70 ve daha fazlasına çıkabileceğini dile getirdi.

“Mevcut altyapıyı korumak için yıllık 5 milyar dolar gerekli”

Türkiye’de dağıtım şebekelerinin yeniden kurulmasının 150 milyar dolarlık bir maliyet gerektirdiğini hatırlatan Erdoğan, mevcut yapının korunması için yıllık 5 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Erdoğan, kaliteli elektrik hizmeti için bu harcamaların zorunlu olduğunu vurgulayarak, “Bir şey istiyorsak bir şekilde onun bedelini karşılamak durumundayız” dedi. Cep telefonlarının yenilenmesine yapılan harcamaları örnek gösteren Erdoğan, elektrik kalitesinin artırılmasının da benzer şekilde bir maliyet gerektirdiğini kaydetti.

“Daha yeşil bir dünya için şebekeleri güçlendirmemiz gerekiyor”

Elektrikli araç kullanımının ve yenilenebilir enerji kaynaklarının artmasının yeni yatırımları zorunlu kıldığını belirten Erdoğan, daha fazla yenilenebilir enerji entegrasyonu için şebekelerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, enerji dönüşümünü gerçekleştirme zorunluluğuna dikkat çekerek, güçlü, esnek ve dirençli şebekelerin önemini vurguladı.

“Elektrik dağıtımı bir kamu hizmetidir”

Elektrik dağıtımının doğrudan bir kamu hizmeti olduğunu vurgulayan Erdoğan, enerji dönüşümünün elektrifikasyon anlamına geldiğini ve bunun da ancak güçlü şebekelerle mümkün olacağını söyledi. İklim krizinin ağır maliyetler doğurabileceğini hatırlatan Erdoğan, sürdürülebilirlik hedefinin gelecek kuşakların ihtiyaçlarını gözetmek olduğunu ifade etti. Erdoğan, “Gelecek kuşakların rahatça yaşayabilmesi için bugünden bazı maliyetlere katlanmamız gerekiyor. Yoksa çok geç olacak” diyerek sözlerini tamamladı.