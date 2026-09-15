Electrolux’ta 1.700 kişilik kriz, İtalya’da greve gidildi

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İsveçli beyaz eşya üreticisi Electrolux’un İtalya operasyonlarında aylardır süren gerilim yeni bir eşiğe geldi. Şirketin mayısta açıkladığı yeniden yapılanma planına karşı sendikalar bugün bir günlük ulusal greve giderken, tartışmanın merkezinde 1.700 pozisyonu etkileyebilecek küçülme ve Cerreto d’Esi tesisinin kapanma ihtimali bulunuyor.

Electrolux’un İtalya’daki planı, yalnız istihdam tarafında değil, Avrupa beyaz eşya üretimindeki maliyet baskısı ve talep zayıflığı açısından da yakından izleniyor. Şirketin ülkede yaklaşık 4.500 çalışanı bulunurken, gündemdeki değişiklikler yerel iş gücünün yüzde 40’ından fazlasını etkileyebilecek ölçekte görülüyor.

Grevin merkezinde 1.700 pozisyon var

İtalya’daki metal işçileri sendikaları, Electrolux yönetimiyle yapılan görüşmelerde somut ilerleme sağlanamaması üzerine bugünkü grev kararını devreye aldı. Tartışmalı plan, şirketin İtalya’daki yapılanmasını daha düşük maliyetli ve daha verimli bir modele çekmeyi hedefliyor.

Ancak sendikalara göre bunun bedeli çok ağır. Açıklanan çerçeveye göre İtalya’da toplam 1.700 pozisyon risk altında bulunuyor. Bu rakam, Electrolux’un ülkedeki toplam çalışanlarının çok önemli bir bölümüne karşılık geliyor.

Bu nedenle bugünkü eylem yalnız ücret ya da yan hak pazarlığı değil, doğrudan istihdamın korunmasına dönük bir güç gösterisi olarak okunuyor.

Cerreto d’Esi tesisi en kritik başlık oldu

Krizin en hassas noktası, orta İtalya’daki Cerreto d’Esi tesisinin kapanma ihtimali. Söz konusu tesiste davlumbaz üretimi yapılıyor ve kapatma planı, sendikaların en sert tepki verdiği başlıkların başında geliyor.

Sendikalara göre fabrikanın kapanması, yalnız bu tesisteki istihdamı değil, bölgedeki yan sanayi ve tedarik zincirini de baskı altına sokacak. Şirketin diğer dört tesisinde de personel azaltımı planlanması, sorunun tek bir fabrika ile sınırlı olmadığını gösteriyor.

Bu nedenle grev kararı, yalnız Cerreto d’Esi için değil, Electrolux’un İtalya’daki bütün sanayi varlığına yönelik bir savunma hattı niteliği taşıyor.

Şirket maliyet baskısı ve zayıf talebe işaret ediyor

Electrolux son dönemde Avrupa’da zayıf tüketici talebi, yükselen işletme maliyetleri ve daha ucuz rakiplerle artan rekabet baskısı altında bulunuyor. Şirket bu nedenle küresel ölçekte kârlılığı toparlamaya yönelik yeniden yapılanma adımları atıyor.

İtalya planı da bu stratejinin bir parçası olarak görülüyor. Şirket, üretim ağını daha verimli hale getirmek, kapasiteyi talebe göre ayarlamak ve marjları güçlendirmek istiyor.

Ancak işin sahadaki karşılığı, binlerce çalışan için belirsizlik anlamına geliyor. Bu da Avrupa sanayisinde giderek sıklaşan bir tabloyu yeniden öne çıkarıyor: zayıf talep ve yüksek maliyet, istihdamı doğrudan hedef alıyor.

Gözler yeni müzakere turuna çevrildi

Bugünkü grev, taraflar arasındaki pazarlığın bittiği anlamına gelmiyor. Asıl kritik eşik, şirketin önümüzdeki görüşmelerde kapanma ve işten çıkarma planlarında esneme payı bırakıp bırakmayacağı olacak.

İtalya hükümetinin süreci yakından izlediği biliniyor. Sendikalar, merkezi yönetimin ve yerel otoritelerin üretim kapasitesini koruyacak bir çözüm için daha aktif devreye girmesini istiyor.

Electrolux cephesinden yeni bir revizyon gelmezse, geçici görülen bugünkü grev daha uzun soluklu bir sanayi geriliminin başlangıcına dönüşebilir. Bu da Avrupa beyaz eşya sektöründe üretim, istihdam ve yatırım kararlarına ilişkin baskının önümüzdeki dönemde daha görünür hale geleceğine işaret ediyor.