Electronic Arts borsadan çekiliyor! 50 milyar dolarlık bir anlaşma masada

Amerika ve Avrupa'nın piyasa değeri bakımından ikinci en büyük oyun şirketi olan ve hisseleri Nasdaq'ta EA ismiyle işlem gören Kaliforniya merkezli oyun devi Electronic Arts (EA) özel şirket haline gelmek için büyük bir yatırımcı grubuyla görüşmelere başladı.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, Silver Lake, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu ve Affinity Partners’ın yer aldığı yatırımcı grubuyla yaklaşık 50 milyar doları bulan anlaşma sağlanırsa bu tarihin en büyük kaldıraçlı satın alımlarından biri olacak.

Hisseleri yüzde 15 değer kazandı

Görüşmelerin devam ettiği ve henüz bir sonuca ulaşılamadığı konuşulsa da istikrarlı nakit akışı ve öngörülebilir yıllık oyun gelirleri ile uzun zamandır yatırımcıları cezbeden EA'nın hisseleri yüzde 15 değer kazandı.

Anlaşmanın tamamlanması durumunda durgun seyreden oyun sektörüne de bir hareket geleceği düşünülüyor.

Dünya çapında pek çok stüdyosu bulunan ve 43 yıldır faaliyette olan EA, FIFA, Sims, Crysis gibi popüler birçok oyunun yapımcısı.

Suudi Arabitan'ın oyun yatırımları

Suudi Arabistan, petrole dayalı ekonomisini çeşitlendirme hedefiyle “Vision 2030” politikası kapsamında oyun ve e-spor sektörüne yönelmiş ve ciddi yatırımlarla sektöre hızlı bir giriş yapmıştı.

Devlet destekli fonlar, global oyun şirketlerine ortaklık, yerel stüdyolar ve altyapı çalışmaları ile “oyun üssü” olmayı hedefleyen Suudi Arabistan bu kapsamda 120 milyon dolarlık iki yatırım fonu açıklamıştı. Bu fonlarla kurulan Savvy Games Group, 2023 yılında 4,9 milyar dolara mobil oyun şirketi Scopely’yi satın almış, ayrıca Nintendo, Take-Two Interactive, Activision Blizzard gibi büyük oyun şirketlerinden de bazı hisse alımları gerçekleştirmişti.

Yerel oyun stüdyolarına da ciddi kaynak aktaran Savvy Games Group, “Fahy Studios” adlı Suudi mobil oyun geliştirme ekibine de 1,75 milyon dolarlık yatırım yaptı. Suudi Arabistan oyun pazarının 2024’te yaklaşık 2 milyar 192 milyon 6 bin dolara ulaştığı tahmin edilirken bunun 2033’e kadar 5 milyar dolara ulaşması bekleniyor.